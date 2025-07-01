Трамп резко ответил Маску на критику бюджетного законопроекта

11:10 1.07.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что главе Tesla и SpaceX Илону Маску без правительственных субсидий пришлось бы «прикрыть лавочку» и вернуться в ЮАР. Так Трамп ответил на новую критику Маска из-за законопроекта о расходах, который рассматривается в конгрессе США, пишет Газета.RU.

«Илон, возможно, получает больше субсидий, чем кто-либо в истории, и без них ему, вероятно, пришлось бы прикрыть свою лавочку и вернуться домой, в Южную Африку», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Американский президент добавил, что последовательно выступал против электромобилей.

«Илон Маск знал задолго до того, как он так решительно поддержал меня на президентских выборах, что я категорически против обязательного внедрения электромобилей. Это абсурдно, и всегда было одной из основных тем моей предвыборной кампании. Электромобили — это хорошо, но не всех нужно заставлять их покупать», — напомнил республиканец.

Дональд Трамп также заявил, что США смогут сократить расходы, если перестанут субсидировать компании Илона Маска.

«Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономит ЦЕЛУЮ КУЧУ ДЕНЕГ. Может быть, нам стоит попросить DOGE хорошенько присмотреться к этому? МОЖНО СЭКОНОМИТЬ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ!!!», — заключил президент США.До этого Илон Маск снова раскритиковал продвигаемый Трампом законопроект о бюджетных расходах, и пригрозил создать собственную политическую партию.

Илон Маск заявил, что запланированное увеличение потолка госдолга США на рекордные $5 трлн означает, что в США сложилась однопартийная система без реального политического противовеса.

«Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет сформирована Американская партия», — написал Маск в соцсети X.