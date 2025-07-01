Трамп резко ответил Маску на критику бюджетного законопроекта
Президент США Дональд Трамп заявил, что главе Tesla и SpaceX Илону Маску без правительственных субсидий пришлось бы «прикрыть лавочку» и вернуться в ЮАР. Так Трамп ответил на новую критику Маска из-за законопроекта о расходах, который рассматривается в конгрессе США, пишет Газета.RU.
«Илон, возможно, получает больше субсидий, чем кто-либо в истории, и без них ему, вероятно, пришлось бы прикрыть свою лавочку и вернуться домой, в Южную Африку», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Американский президент добавил, что последовательно выступал против электромобилей.
«Илон Маск знал задолго до того, как он так решительно поддержал меня на президентских выборах, что я категорически против обязательного внедрения электромобилей. Это абсурдно, и всегда было одной из основных тем моей предвыборной кампании. Электромобили — это хорошо, но не всех нужно заставлять их покупать», — напомнил республиканец.
Дональд Трамп также заявил, что США смогут сократить расходы, если перестанут субсидировать компании Илона Маска.
«Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономит ЦЕЛУЮ КУЧУ ДЕНЕГ. Может быть, нам стоит попросить DOGE хорошенько присмотреться к этому? МОЖНО СЭКОНОМИТЬ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ!!!», — заключил президент США.До этого Илон Маск снова раскритиковал продвигаемый Трампом законопроект о бюджетных расходах, и пригрозил создать собственную политическую партию.
Илон Маск заявил, что запланированное увеличение потолка госдолга США на рекордные $5 трлн означает, что в США сложилась однопартийная система без реального политического противовеса.
«Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет сформирована Американская партия», — написал Маск в соцсети X.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"«Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономит ЦЕЛУЮ КУЧУ ДЕНЕГ. Может быть, нам стоит попросить DOGE хорошенько присмотреться к этому? МОЖНО СЭКОНОМИТЬ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ!!!», — заключил президент США"
---
Основная космическая программа НАСА держится на компании НАСА SpaceX. Все другие частные компании типа там Джефа Безоса, деляют себе рекламу и зарабатывают деньги за поднятия туристов на своих космических кораблях на на 10 -15 минут на высоту там 150 или 200 км над Землей. Самый дешевый билетик на этот полет, который длится несколько часов стоит порядка ста тысяч долларов. Е.Маск - есть, если угодно фанатик в хорошем смысле этого слова к полетам в Дальний Космос, он одержим идеей высадки человека на Марс. Людей такого масштаба всегда единицы, например Сергей Павлович Королев. Е.Маск не зря восхищается Главным Конструктором ракетно-космических систем СССР.
Д.Трамп понятно типичный торгаш на должности президента, таких вещей ему не понять по определению.
Может Вы и правы. Но... без конца жить в долг (а он уже $37 трлн) невозможно. Сколько веревочке не виться. но этот пузырь лопнет..
Вы отлично прогнозируете события с точностью наоборот.Когда-то давно на км был архив форума.Можно было бы легко доказать ваши стопроцентные непопадания.Это надо уметь
Америка изначально не может позволить себе ни такую армию, ни тем более флот, ни такие спецслужбы, ни такую государственную машину. Они просто не зарабатывают столько. Чтобы это всё содержать, они должны бесконечно занимать сами у себя, паразитировать на статусе резервной валюты. Америка - это качок сидящий на стероидах от ФРС. Но уже даже этих стероидов не хватает. Они прожрали таким образом уже 37 трлн. долл. Это астрономическая сумма. На такую сумму можно из любой страны сделать конфетку. Рай на земле. Что сделали за такую сумму в США? Хронически больной преступностью, насилием и расизмом стагнирующий бомжатник, переполненный наркоманами и содомитами.
Маск- эмигрант, и еще права качает. Отправить его обратно, к неграм.