Глава Татарстана Минниханов встретился с президентом Турции Эрдоганом
Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в своем телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова. Встреча прошла по личной инициативе турецкого лидера в закрытом для прессы режиме, пишет «Бизнес Online».
«Пока раис республики проводил встречи с министрами, президенту Турции доложили, что в Анкаре с рабочей поездкой находится Рустам Минниханов. Реджеп [Тайип] Эрдоган, узнав о его визите, пригласил <…> на встречу», — написала Галимова. Судя по кадрам, Минниханов разговаривал на татарском языке.
Эрдоган заявил, что признателен за вклад Татарстана в укрепление российско-исламского диалога. Турецкий лидер отметил, что Минниханов проводит большую и важную работу по линии группы стратегического видения «Россия — исламский мир». «С большим уважением наблюдаю и хочу отметить ваши усилия и вклад в развитие отношений России со странами исламского мира», — сказал Эрдоган.
Президент Турции рассказал Минниханову, что более 25% всех турецких инвестиций в Россию приходится на Татарстан. Стороны также обговорили перспективы увеличения товарооборота — сегодня он составляет порядка $5,3 миллиарда.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это он объяснит как надо
острова Кука, да??? Умница вы наша драгоценная.
Вы можете умножить пять лярдов на 80?? Или плохо с арифметикой.
"«Пока раис республики проводил встречи с министрами"
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А ПОЧЕМ главу республики Татарстана называют раисом? Более подробно так : "Раи́с (араб. رَئِيس [ra. ʔiːs] — «глава», «председатель», «начальник», от корня ر ء س r-ʾ-s — «голова») — титул арабского происхождения. Раис часто переводят как «президент» с арабского языка и как «глава, начальник, руководитель» с персидского языка". Что в РФ Конституция РФ разрешает употреблять официально названия раис, вместо русского названия ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ?
Эти двое думают наперёд, как действовать когда у России, как у централизованного государства, начнутся проблемы. На фоне затянувшейся войны и разрушающейся экономики, они начнутся скоро, можно не сомневаться. Напомним что в Татарстане ещё недавно главной была должность "президента". Идея большей автономии или даже независимости Татарстана и Башкии, как довольно изолированных территориально территорий, на первый взгляд выглядит утопично, но это только если не учитывать братство с Турцией и Азербайджаном. А вот как одни из провинций Тюркского мира, эти республики выглядят вполне правдоподобно.
турки инвестируют в татар? Так Эрдоган только недавно клянчил лярды бабла у нас, у штатовских пенсов!