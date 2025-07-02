Глава Татарстана Минниханов встретился с президентом Турции Эрдоганом

20:24 2.07.2025

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в своем телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова. Встреча прошла по личной инициативе турецкого лидера в закрытом для прессы режиме, пишет «Бизнес Online».

«Пока раис республики проводил встречи с министрами, президенту Турции доложили, что в Анкаре с рабочей поездкой находится Рустам Минниханов. Реджеп [Тайип] Эрдоган, узнав о его визите, пригласил <…> на встречу», — написала Галимова. Судя по кадрам, Минниханов разговаривал на татарском языке.

Эрдоган заявил, что признателен за вклад Татарстана в укрепление российско-исламского диалога. Турецкий лидер отметил, что Минниханов проводит большую и важную работу по линии группы стратегического видения «Россия — исламский мир». «С большим уважением наблюдаю и хочу отметить ваши усилия и вклад в развитие отношений России со странами исламского мира», — сказал Эрдоган.

Президент Турции рассказал Минниханову, что более 25% всех турецких инвестиций в Россию приходится на Татарстан. Стороны также обговорили перспективы увеличения товарооборота — сегодня он составляет порядка $5,3 миллиарда.