Kan: Израиль и Россия тайно контактируют по поводу Ирана и Сирии

11:45 3.07.2025

Израильская гостелерадиокомпания Kan утверждает, что Израиль и РФ тайно поддерживают контакты по вопросам урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях еврейского государства с Ираном и Сирией, пишет ТАСС.

По ее сведениям, речь идет о "дипломатических переговорах на высоком уровне", которые начались по окончании военной кампании Израиля против Ирана, продолжавшейся с 13 по 24 июня. Диалог начался "примерно через неделю" после завершения кампании и в свете сигналов Москвы о готовности "выступить посредником" между Ираном и Израилем. Телерадиокомпания особо подчеркивает, что "Москва не вооружала Тегеран" во время 12-дневного конфликта.

Кроме того, израильская сторона поддерживает контакты с Россией и "в связи с усилиями по достижению политического решения" в отношении Сирии, утверждает Kan.

Одновременно Израиль стремится добиться дипломатических гарантий в отношении Ирана и в диалоге с США, замечает телерадиокомпания. Этот вопрос, как ожидается, станет одной из тем разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа во время их встречи в Вашингтоне, намеченной на следующую неделю, сообщает Kan.