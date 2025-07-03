Kan: Израиль и Россия тайно контактируют по поводу Ирана и Сирии

Израильская гостелерадиокомпания Kan утверждает, что Израиль и РФ тайно поддерживают контакты по вопросам урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях еврейского государства с Ираном и Сирией, пишет ТАСС.

По ее сведениям, речь идет о "дипломатических переговорах на высоком уровне", которые начались по окончании военной кампании Израиля против Ирана, продолжавшейся с 13 по 24 июня. Диалог начался "примерно через неделю" после завершения кампании и в свете сигналов Москвы о готовности "выступить посредником" между Ираном и Израилем. Телерадиокомпания особо подчеркивает, что "Москва не вооружала Тегеран" во время 12-дневного конфликта.

Кроме того, израильская сторона поддерживает контакты с Россией и "в связи с усилиями по достижению политического решения" в отношении Сирии, утверждает Kan.

Одновременно Израиль стремится добиться дипломатических гарантий в отношении Ирана и в диалоге с США, замечает телерадиокомпания. Этот вопрос, как ожидается, станет одной из тем разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа во время их встречи в Вашингтоне, намеченной на следующую неделю, сообщает Kan.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.07.2025, 17:58
    Гость: мнение

    Россия никак с Украиной не решит,а тут Иран и Сирия.Необходима последовательность,в зависимости от важности проблемы.

  2. 03.07.2025, 15:08
    Гость: Непонятно

    А зачем Израилю это делать? Никакого влияния на Сирию и Иран у России нет. Так что, это пустые слухи.

  3. 03.07.2025, 14:19
    Гость: Болтун - находка для шпиона

    Мало ли кто тайно контактирует..... Трепаться об этом не надо. Населению надо подавать только одобренные версии

  5. 03.07.2025, 12:32
    Гость: раздумий

    Тай ность , это глубоко укоренившаяся натура характера суетливых кочевников .У русских тайна одна , она за дверцей в сердце.

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