Kan: Израиль и Россия тайно контактируют по поводу Ирана и Сирии
Израильская гостелерадиокомпания Kan утверждает, что Израиль и РФ тайно поддерживают контакты по вопросам урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях еврейского государства с Ираном и Сирией, пишет ТАСС.
По ее сведениям, речь идет о "дипломатических переговорах на высоком уровне", которые начались по окончании военной кампании Израиля против Ирана, продолжавшейся с 13 по 24 июня. Диалог начался "примерно через неделю" после завершения кампании и в свете сигналов Москвы о готовности "выступить посредником" между Ираном и Израилем. Телерадиокомпания особо подчеркивает, что "Москва не вооружала Тегеран" во время 12-дневного конфликта.
Кроме того, израильская сторона поддерживает контакты с Россией и "в связи с усилиями по достижению политического решения" в отношении Сирии, утверждает Kan.
Одновременно Израиль стремится добиться дипломатических гарантий в отношении Ирана и в диалоге с США, замечает телерадиокомпания. Этот вопрос, как ожидается, станет одной из тем разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа во время их встречи в Вашингтоне, намеченной на следующую неделю, сообщает Kan.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Россия никак с Украиной не решит,а тут Иран и Сирия.Необходима последовательность,в зависимости от важности проблемы.
А зачем Израилю это делать? Никакого влияния на Сирию и Иран у России нет. Так что, это пустые слухи.
Мало ли кто тайно контактирует..... Трепаться об этом не надо. Населению надо подавать только одобренные версии
Интересно, а что с российской военной базой в Сирии, что-то тишина в СМИ.
Тай ность , это глубоко укоренившаяся натура характера суетливых кочевников .У русских тайна одна , она за дверцей в сердце.