В Азербайджане согласовали консульский доступ к задержанным россиянам
Доступ российских дипломатов к 13 задержанным в Азербайджане гражданам РФ согласован, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Об аресте группы граждан РФ в Азербайджане ранее сообщило посольство России в Баку.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 июля заявил, что в Кремле обратили внимание на видеокадры с задержанными в Азербайджане россиянами и обратили внимание на все детали, пишет "Интерфакс".
Так он ответил на вопрос, обратили ли внимание в Кремле на физическое состояние арестованных россиян, у которых, судя по фото из зала суда, видны синяки и кровоподтеки.
Стоп-кадр из видео
"Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам и будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства", - заверил Песков.
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А события в Москве или Ленинграде в те же самые 1988-93 годы - намного лучше?
В городе Светлогорск в Калининградской области перенесли на год концерт российского и азербайджанского певца и бизнесмена Эмина (Эмина Агаларова). Об этом сообщила площадка, где должен был пройти концерт, — «Янтарь холл».
Там указали, что концерт перенесен по «не зависящим от театра эстрады “Янтарь-холл” причинам». Он должен был пройти 6 июля. Теперь его перенесли на 5 июля 2026 года.
Задержанные явно избиты.
Напрашивается зеркальный ответ, не дипломатические усилия кота леопольда.
маладые рыбята перед тем как поехать в Баку должны были открыть Вики и напечатать: события в Баку в 1988 -93 годы...и не было бы фингалов под газом
Из наставлений американских элит Бзежинским в его книге:
Теперь про захват природных ресурсов Азербайджана и Центральной Азии (именно поэтому сейчас идет интеграция Азербайджана с ЦА, даже несмотря на то, что это различные регионы):
"Независимый Азербайджан может стать коридором для доступа Запада к богатому энергетическими ресурсами бассейну Каспийского моря и Средней Азии".
Про "демократизацию" России:
"По моему мнению, именно Украина, усваивая западноевропейский образ жизни, станет приводным ремнем исторического процесса демократизации России".
Казахстан, это всего лишь щит, который согласно плану Запада должен "украинизироваться" и пойти в жертву идей Америки:
"Из пяти новых независимых государств Средней Азии Казахстан и Узбекистан играют самую важную роль. Казахстан является в регионе щитом, а Узбекистан – душой пробуждающихся разнообразных национальных чувств [то есть, это возможность для Запада играть на этих чувствах]".