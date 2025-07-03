В Азербайджане согласовали консульский доступ к задержанным россиянам

15:56 3.07.2025

Доступ российских дипломатов к 13 задержанным в Азербайджане гражданам РФ согласован, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об аресте группы граждан РФ в Азербайджане ранее сообщило посольство России в Баку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 июля заявил, что в Кремле обратили внимание на видеокадры с задержанными в Азербайджане россиянами и обратили внимание на все детали, пишет "Интерфакс".

Так он ответил на вопрос, обратили ли внимание в Кремле на физическое состояние арестованных россиян, у которых, судя по фото из зала суда, видны синяки и кровоподтеки.

Стоп-кадр из видео

"Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам и будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства", - заверил Песков.