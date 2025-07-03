В Азербайджане согласовали консульский доступ к задержанным россиянам

© KM.RU, Алексей Белкин

Доступ российских дипломатов к 13 задержанным в Азербайджане гражданам РФ согласован, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об аресте группы граждан РФ в Азербайджане ранее сообщило посольство России в Баку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 июля заявил, что в Кремле обратили внимание на видеокадры с задержанными в Азербайджане россиянами и обратили внимание на все детали, пишет "Интерфакс".

Так он ответил на вопрос, обратили ли внимание в Кремле на физическое состояние арестованных россиян, у которых, судя по фото из зала суда, видны синяки и кровоподтеки.

Стоп-кадр из видео

"Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам и будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства", - заверил Песков.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.07.2025, 18:06
    Гость: Куды крестьянину податься?

    А события в Москве или Ленинграде в те же самые 1988-93 годы - намного лучше?

  2. 03.07.2025, 17:49
    Гость: ответ

    В городе Светлогорск в Калининградской области перенесли на год концерт российского и азербайджанского певца и бизнесмена Эмина (Эмина Агаларова). Об этом сообщила площадка, где должен был пройти концерт, — «Янтарь холл».
    Там указали, что концерт перенесен по «не зависящим от театра эстрады “Янтарь-холл” причинам». Он должен был пройти 6 июля. Теперь его перенесли на 5 июля 2026 года.

  3. 03.07.2025, 17:04
    Гость: Лом

    Задержанные явно избиты.
    Напрашивается зеркальный ответ, не дипломатические усилия кота леопольда.

  4. 03.07.2025, 16:56
    Гость: Этти

    маладые рыбята перед тем как поехать в Баку должны были открыть Вики и напечатать: события в Баку в 1988 -93 годы...и не было бы фингалов под газом

  5. 03.07.2025, 16:42
    Гость: Гость

    Из наставлений американских элит Бзежинским в его книге:
    Теперь про захват природных ресурсов Азербайджана и Центральной Азии (именно поэтому сейчас идет интеграция Азербайджана с ЦА, даже несмотря на то, что это различные регионы):
    "Независимый Азербайджан может стать коридором для доступа Запада к богатому энергетическими ресурсами бассейну Каспийского моря и Средней Азии".
    Про "демократизацию" России:
    "По моему мнению, именно Украина, усваивая западноевропейский образ жизни, станет приводным ремнем исторического процесса демократизации России".
    Казахстан, это всего лишь щит, который согласно плану Запада должен "украинизироваться" и пойти в жертву идей Америки:
    "Из пяти новых независимых государств Средней Азии Казахстан и Узбекистан играют самую важную роль. Казахстан является в регионе щитом, а Узбекистан – душой пробуждающихся разнообразных национальных чувств [то есть, это возможность для Запада играть на этих чувствах]".

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Разгром Ирана: три аспекта ирано-израильской войны
Фельдшеры и акушеры смогут заменять участковых врачей
Захарова: глава MI6 должна оценить прошлое деда, связанного с нацистами
Протоиерей Ткачев посоветовал женщинам умерить амбиции
Избранное
Алина Кабаева и Ирина Слуцкая сошлись во мнении о судействе на Олимпиаде в Токио
«Мы живем, под собою не чуя страны»: СМИ молчат о милости суда к таджикам-убийцам
Скворцы Степанова feat. Евгений Маргулис «Наташа мама Маши» (интернет-сингл)
«Отечественные записки» – жертва царской цензуры
«"Никкимания" и её мотивы: какими историческими фигурами предлагают восхищаться в правление Владимира Путина?»
Потомучто «Менжиеза»
Catharsis: «Мы не отказывались от международного рынка, а просто сместили приоритеты»
Дмитрий Ревякин укрепил поклонников песней добрых пожеланий
Сохранится Россия или исчезнет, можно просчитать на калькуляторе
Катерина Исаева показала «Абсолютную приватность»
Посев «Само собой» (CD-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации