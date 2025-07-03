«Министр с момента рождения Христа»: генсек НАТО оскорбил Лаврова

11:53 3.07.2025

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в эфире американского телеканала Fox News язвительно высказался о министре иностранных дел России Сергее Лаврове после того, как тот выразил свое мнение о возможном распаде НАТО.

«Лавров — он министр иностранных дел России, кажется, с момента рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст не выходило. Так что давайте не будем уделять слишком много внимания господину Лаврову», — приводит его слова Газета.RU.

На выпад Рютте оперативно отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Не зря Сергей Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — заметила она в Telegram-канале.