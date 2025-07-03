«Министр с момента рождения Христа»: генсек НАТО оскорбил Лаврова

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в эфире американского телеканала Fox News язвительно высказался о министре иностранных дел России Сергее Лаврове после того, как тот выразил свое мнение о возможном распаде НАТО.

«Лавров — он министр иностранных дел России, кажется, с момента рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст не выходило. Так что давайте не будем уделять слишком много внимания господину Лаврову», — приводит его слова Газета.RU.

На выпад Рютте оперативно отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Не зря Сергей Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — заметила она в Telegram-канале.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.07.2025, 17:54
    Гость: Такой же генсек наты, как и историк.

    Под балдой.
    У этого чучела из лейденской подворотни Христос родился, КАЖЕТСЯ, 9 марта 2004 года.
    -
    Они там совсем обкурились. В Амстердаме запах анаши повсюду.

  2. 03.07.2025, 17:52
    Гость: Славянин

    Этот генсек нато плохо знает историю дипломатии.
    Больше Лаврова на посту министра иностранных дел был Громыко А.А. (28 лет)
    Это был корифей дипломатии. На западе его прозвали мистер Нет. Ибо провести, обмануть его было невозможно. На любые недружественные попытки запада он отвечал кратко: Нет.

  3. 03.07.2025, 17:29
    Гость: мнение

    При министре Лаврове происходило расширение НАТО на восток,оранжевая революция и переворот на Украине соответственно в 2004 и 2014 и начало СВО в 2022.И многочисленные санкции со стороны западных партнеров за присоединение Крыма и т.д.Кроме этого у России был потерян авторитет и уважение в мире.
    Российская дипломатия ничего не сделала для предотвращения вышеназванных событий,кроме выражения озабоченности.

  4. 03.07.2025, 17:28
    Гость: stalker

    Вспоминается м/ф "По щучьему велению" из советского прошлого. Там генерал к солдатам обращается -"Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрем все до последнего". А если серьезно, то пусть Лавров ответит этому Рютте (Хрютте) тем же. И нам том дело закончится.

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