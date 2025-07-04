Трамп заявил, что недоволен прошедшим разговором с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 3 июля «не добился никакого прогресса» по Украине, пишет РБК со ссыллкой на AFP.
«Я недоволен. <...> Я не добился никакого прогресса», — сказал он.
Это был шестой телефонный разговор президентов после возвращения Трампа в Белый дом. До этого они дважды общались в июне — 4-го (после последнего раунда переговоров Украины и России в Стамбуле) и 14-го (после начала войны Израиля и Ирана).
Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что беседа глав государств 3 июля продолжалась почти час. «Трамп снова ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин отметил, что мы продолжаем искать политическое, переговорное решение конфликта», — рассказал Ушаков.
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Андрусовское перемирие позволило России сохранить контроль над Киевом. Под предлогом продолжающейся в Украине смуты, Россия не торопилась выводить свои войска из города и возвращать его Польше. В 1678 году в Москве происходили переговоры о «вечном мире», однако удалось договориться только о продлении перемирия ещё на тринадцать лет, начиная с 1680 года. При этом в условия нового соглашения были внесены предварительные пункты будущего мирного договора: Россия уступала Польше некоторые города на севере Смоленщины (Невель, Велиж и др.), но удерживала за собой Киев, обязываясь заплатить за него 200 000 рублей (один миллион злотых). Переговоры о «вечном мире» возобновились в 1684 году и спустя два года завершились. По договору, подписанному 26 апреля 1686 года, Киев навсегда оставался в российском владении. Сумма, которую Россия выплачивала Польше за Киев, снижалась до 146 тысяч рублей. Вместе со всеми ранее выплаченными деньгами, общая сумма русской денежной компенсации Речи Посполитой за Смоленскую землю и Левобережную Украину составила 360 тысяч тогдашних рублей. Для сравнения: по Ништадтскому миру 1721 года Пётр I заплатил Швеции за завоёванный им клочок Прибалтики 1,33 миллиона рублей.
Украина - как хитрая и подлая жена, предательница и шлюха, сначала она металась между Польшей и Россией, под кого выгоднее ей лечь. Потом все таки выбрала Россию, сама слезно попросилась в Россию "в замуж", ее Россия приняла. Причем с мизерной территорией и большими долгами. Русско-польская война 1654-1667 гг. началась из-за восстания Украины против польского господства, поднятого Богданом Хмельницким в 1648 году. Хотя Хмельницкий сразу же начал призывать на помощь московского царя, предлагая перейти к нему со всей Украиной в вечное подданство, Москва не торопилась «глотать наживку». Было над чем задуматься. Несмотря на общность православной веры и на то, что тогда украинцы также называли себя русскими, за несколько столетий жизни в разных государствах между великороссами и украинцами образовалось немало различий. В России ещё очень хорошо помнили, как шайки запорожских казаков разоряли русские земли в Смутное время, после окончания которого не прошло ещё и сорока лет. Правящий класс Московского царства знал, что украинские казаки понимают подданство совсем иначе, чем великорусы. Здесь не без основания опасались, что принятие целой Украины в состав России приведёт к большим недоразумениям между двумя народами. Так оно в итоге и вышло. Успехи Хмельницкого побудили Москву осенью 1653 года объявить войну Речи Посполитой и в январе 1654 года официально принять Войско Запорожское под высокую государеву руку.
Продолжение следует.
Дональд, ну сколько раз я просил, не звони, нет меня!
И это хорошо, что недоволен! Значит Путин, наконец-то, хоть что-то начал делать правильно.
перевооружаться они будут еще лет 50,впрочем как и вся Европа и прочие сопредельные страны...