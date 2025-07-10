Лавров и Рубио провели встречу в Малайзии

15:00 10.07.2025

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре. Переговоры проходили на полях мероприятий по линии АСЕАН и продлились 50 минут, сообщает РИА Новости.

С российской стороны в них также принимали участие исполняющий обязанности директора департамента Северной Атлантики МИД Кирилл Михайлов и начальник отдела этого же департамента Александр Посылкин. С американской — замгоссекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер и директор по вопросам политпланирования Майкл Энтон.

До этого Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.