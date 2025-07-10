Лавров и Рубио провели встречу в Малайзии
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре. Переговоры проходили на полях мероприятий по линии АСЕАН и продлились 50 минут, сообщает РИА Новости.
С российской стороны в них также принимали участие исполняющий обязанности директора департамента Северной Атлантики МИД Кирилл Михайлов и начальник отдела этого же департамента Александр Посылкин. С американской — замгоссекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер и директор по вопросам политпланирования Майкл Энтон.
До этого Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.
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Обсуждают параметры сделки по Украине которой стопудово не будет так как они диаметрально противоположны. Россия хочет гарантии от НАТО своей безопасности и нейтралитета новой Украины, а руководители стран НАТО стратегического поражения России и ее колонизации.
Всё больше начинаешь понимать, что политика нынешней администрации США - это не последовательная политика, а ситуативная.