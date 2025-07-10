Пашинян и Алиев проводят переговоры в ОАЭ

11:16 10.07.2025

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев начали переговоры в столице ОАЭ Абу-Даби, сообщает РБК со ссылклой на пресс-службы армянского правительства и азербайджанского президента.

Пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян отметила, что встреча проходит в рамках мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

Переговоры о заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией ведутся несколько лет, но его подготовка активизировалась в 2022 году. В марте 2025 года внешнеполитические ведомства двух стран сообщили, что мирное соглашение готово к подписанию. Армянский премьер отмечал, что за все время обсуждений документ претерпел «существенную эволюцию». Президент Азербайджана говорил, что пришло время «установить мир на Южном Кавказе».

Документ пока официально не опубликован, но известно, что в нем 17 статей. В соглашении Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и нерушимость границ друг друга и исходя из этого проводят делимитацию и демаркацию своих границ. За последний месяц Баку и Ереван согласовали две важные статьи, которые подтверждают неразмещение сил третьих стран вдоль границы и взаимный отзыв претензий из международных судов. Также стороны договорились воздержаться от подачи исков по спорным вопросам, которые существовали до подписания соглашения.