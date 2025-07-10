Пашинян и Алиев проводят переговоры в ОАЭ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев начали переговоры в столице ОАЭ Абу-Даби, сообщает РБК со ссылклой на пресс-службы армянского правительства и азербайджанского президента.
Пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян отметила, что встреча проходит в рамках мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.
Переговоры о заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией ведутся несколько лет, но его подготовка активизировалась в 2022 году. В марте 2025 года внешнеполитические ведомства двух стран сообщили, что мирное соглашение готово к подписанию. Армянский премьер отмечал, что за все время обсуждений документ претерпел «существенную эволюцию». Президент Азербайджана говорил, что пришло время «установить мир на Южном Кавказе».
Документ пока официально не опубликован, но известно, что в нем 17 статей. В соглашении Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и нерушимость границ друг друга и исходя из этого проводят делимитацию и демаркацию своих границ. За последний месяц Баку и Ереван согласовали две важные статьи, которые подтверждают неразмещение сил третьих стран вдоль границы и взаимный отзыв претензий из международных судов. Также стороны договорились воздержаться от подачи исков по спорным вопросам, которые существовали до подписания соглашения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что такого пророссийского сделал Карабах? Назови хоть одно деяние.
Папашинян это армянский Гоби и Борька в одном флаконе.
Армяне притащили эту заразу оранжевой революции к себе сами, закончится как обычно- возможно разделом Армении между турками и азерами.
На днях Там была попытка госпереворота, видимо уже поняли к чему это идёт, Пашинян (пришедший к власти в результате оранжевого переворота) заявил, что подобные действия в отношении его самого- преступление! вот такой незатейливый полёт мысли.
Мы воевали с Турцией столетиями весьма удачно и поэтому привыкли не рассматривать её как серьёзного противника. Но на современном этапе, подчинив Азербайджан и отобрав Карабах у армян, турки показали свою дееспособность и опасность для России. При захвате Зангезура начнётся серьёзнейший дисбаланс в Закавказье, но не в пользу России.
Выгоды получают Израиль и Великобритания, влияние которых на Турцию и Азербайджан весьма велико. А также и весь "коллективный Запад", включая США. Тут и дальнейшее снижение иранского влияния на Кавказе, и создание единого антииранского фронта по северной границе Ирана, вероятно – с военными базами НАТО (ведь Турция – член НАТО). Оглянуться не успеем, а там, появятся и ракеты, на Россию нацеленные с весьма малым "подлётным" временем.
Что с Арменией? В самом благоприятном случае – роль управляемой де-факто Турцией вассальной территории, в неблагоприятном же (и более вероятном) – распад на регионы с последующим поглощением их соседями. Весьма вероятно, что, дабы сдержать чрезмерные амбиции Эрдогана в отношении Армении, Пашинян продолжит заигрывать и с ЕС и США, например, предлагая свою территорию под военные базы против России и Ирана.
Отчасти в случившемся есть вина и России, которая за мечтами о турецких "газовых хабах" объявила о своей "равноудалённости" от Армении (члена ОДКБ) и Азербайджана (по сути – провинции Турции – члена НАТО), что сделало возможным уничтожение традиционно пророссийского Карабаха.
Ну уж это вряд ли. Только не в РФ
НЕ простили.Помним .И обязательно скоро рассчитаемся.