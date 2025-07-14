Макрон назвал число стран — участниц «коалиции желающих» для помощи Украине

Число стран — участниц так называемой "коалиции желающих" для помощи Украине достигло 30, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к вооруженным силам Франции накануне национального праздника, Дня взятия Бастилии, 14 июля, пишет РИА Новости.

"Эта "коалиция желающих", созданная в Париже в феврале, насчитывает сегодня 30 стран. Ее генштаб создан и находится в Париже", - сказал Макрон.

Ранее Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что франко-британский военный контингент для возможного размещения на Украине после прекращения огня составит до 50 тысяч человек. По его словам, "франко-британские объединенные экспедиционные силы" призваны стать основой будущих международных сил для гарантии соблюдения прекращения огня на Украине.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.07.2025, 22:31
    Гость: Могу купить козу,

    Но не имею желания.....
    С клопами не справился, дома прилетает, в Сене г...но плавает. Ему самому помощь нужна ... инструкторов по плаванию.

  4. 14.07.2025, 17:25
    Гость: stalker

    А все ли из этих 30 стран готовы послать свои воинские контингенты в Украину с учётом угрозы их втягивания в военный конфликт ?

  5. 14.07.2025, 16:40
    Гость: Кёс Кесе?

    Во время военного парада на Елисейских полях в Париже, посвященного Дню взятия Бастилии, одна из лошадей кавалерии выбежала из строя без всадника, а другая упала во время прохождения колонны.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
Могут и должны
Трамп заявил о планах устроить России «маленький сюрприз»
Почему сделка России и США состоится не сейчас
Кадры из видеотрансляции на официальном сайте президента Франции
Макрон заявил о готовности отправить до 50 тысяч военных на Украину
Избранное
Хаме-леоН «Крики!»
«Конец Фильма», 2 февраля, «16 Тонн»
Путеукладчики нужны, путеукладчики важны: численность железнодорожных войск увеличат
Александр Ф. Скляр объявил Мусоргского первым русским рокером
Африканец «La Petite Mort» (интернет-релиз)
Театр безумия АГ «Телевизионная сеть» (интернет-сингл)
«Звери» (акустика), 14 декабря, «Крокус Сити Холл»
NEFT MUSIC начал качать «черное золото» в нашем шоу-бизнеcе
Пенсионному фонду предложили отказаться от борьбы с бедностью
Чиж (творческий вечер), 30 мая, Театр Эстрады
Peugeot 508 2019: смелые цели
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации