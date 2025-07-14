Макрон назвал число стран — участниц «коалиции желающих» для помощи Украине

12:12 14.07.2025

Число стран — участниц так называемой "коалиции желающих" для помощи Украине достигло 30, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к вооруженным силам Франции накануне национального праздника, Дня взятия Бастилии, 14 июля, пишет РИА Новости.

"Эта "коалиция желающих", созданная в Париже в феврале, насчитывает сегодня 30 стран. Ее генштаб создан и находится в Париже", - сказал Макрон.

Ранее Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что франко-британский военный контингент для возможного размещения на Украине после прекращения огня составит до 50 тысяч человек. По его словам, "франко-британские объединенные экспедиционные силы" призваны стать основой будущих международных сил для гарантии соблюдения прекращения огня на Украине.