Макрон назвал число стран — участниц «коалиции желающих» для помощи Украине
Число стран — участниц так называемой "коалиции желающих" для помощи Украине достигло 30, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к вооруженным силам Франции накануне национального праздника, Дня взятия Бастилии, 14 июля, пишет РИА Новости.
"Эта "коалиция желающих", созданная в Париже в феврале, насчитывает сегодня 30 стран. Ее генштаб создан и находится в Париже", - сказал Макрон.
Ранее Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что франко-британский военный контингент для возможного размещения на Украине после прекращения огня составит до 50 тысяч человек. По его словам, "франко-британские объединенные экспедиционные силы" призваны стать основой будущих международных сил для гарантии соблюдения прекращения огня на Украине.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Но не имею желания.....
С клопами не справился, дома прилетает, в Сене г...но плавает. Ему самому помощь нужна ... инструкторов по плаванию.
нам доложить :)
А должен?
А все ли из этих 30 стран готовы послать свои воинские контингенты в Украину с учётом угрозы их втягивания в военный конфликт ?
Во время военного парада на Елисейских полях в Париже, посвященного Дню взятия Бастилии, одна из лошадей кавалерии выбежала из строя без всадника, а другая упала во время прохождения колонны.