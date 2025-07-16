Шойгу: Европа может «надуть» Трампа с увеличением расходов на оборону

Стоп-кадр из видеотрансляции

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу  заявил, что при увеличении расходов на оборону до 5% ВВП европейские члены НАТО оставили «лазейки» для включения в эту сумму дополнительных средств. Последние могут быть потрачены на гражданскую инфраструктуру. Тем самым, по его словам, Европа может «надуть» президента США Дональда Трампа, потребовавшего от союзников увеличить военные расходы.

«Неслучайно первые итоги нового оборонного бюджета будут подведены к 2029 году, когда истекает президентский срок Дональда Трампа. Нельзя исключать, что европейцы, которые сделали обман неотъемлемым элементом своей внешнеполитической стратегии, собираются ''надуть'' хозяина Белого дома, отказавшись от взятых на себя обязательств»,— сказал Сергей Шойгу в интервью «Коммерсанту».

На саммите НАТО в Гааге в июне страны НАТО договорились увеличить военные расходы до 3,5% ВВП, а еще 1,5% выделить на защиту критически важной инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы. Сергей Шойгу допустил, что европейские страны «могут пойти на ухищрения» и выдать за «смежные» расходы затраты на строительство дорог, мостов, транспортных узлов и другой гражданской инфраструктуры. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.07.2025, 18:10
    Гость: Гы-гы-Да ТРАМП сам кого-хошЬ

    надует, кинет, опять надует, будет зА нос водить и завтраками кормить.

  2. 16.07.2025, 18:02
    Гость: Хрюляше.

    Трампец, как обычный тупой америкосец никак не догоняет, что тот кто помогает фашистской нечисти является по определению несомненным ерьмом.

  3. 16.07.2025, 18:00
    Гость: stalker

    А чего вдруг Шойгу за Трампа так распереживался ? Ну, надуют последнего и Бог с ним. Нам то какое с этого дело ? А что касается увеличения военных расходов, то Европа и без Трампа готова на эти цели раскошелиться. Постоянно разговоры на эту темы там идут.

  4. 16.07.2025, 17:55
    Гость: Шойгу - это голова !

    Непотопляемый любимый министр святого президента Барыса Ельбасы. Как он сказал, так и будет

Все комментарии (19)
Выбор читателей
В Москве проходит прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом
Песков объяснил отсутствие Путина на прощании со Старовойтом
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Песков заявил о необходимости военной цензуры в России
Единственный в РФ авианосец «Адмирал Кузнецов» могут сдать на металлолом
Избранное
Новый год с Линдой, 31 декабря, «16 Тонн»
Западные инвесторы дружно покидают Россию. Где же мы раньше были?
Эвакуация гражданского населения из зоны боевых действий в ЛНР
«Кирпичи» вернули поклонников в их 2002-й
Что заставит Россию вернуть смертную казнь
С коленями как у птицы «Ничком»
«Кавказская политика» Кремля: кривое зеркало Новосибирска
Как научиться экономить?
Благословенная звезда Светланы Ходченковой
Занимайтесь местными разборками у себя на родине, а не в Москве
«Ундервуд» восславил «Татьянин день» во имя светлой природы человека
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации