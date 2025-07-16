Шойгу: Европа может «надуть» Трампа с увеличением расходов на оборону
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что при увеличении расходов на оборону до 5% ВВП европейские члены НАТО оставили «лазейки» для включения в эту сумму дополнительных средств. Последние могут быть потрачены на гражданскую инфраструктуру. Тем самым, по его словам, Европа может «надуть» президента США Дональда Трампа, потребовавшего от союзников увеличить военные расходы.
«Неслучайно первые итоги нового оборонного бюджета будут подведены к 2029 году, когда истекает президентский срок Дональда Трампа. Нельзя исключать, что европейцы, которые сделали обман неотъемлемым элементом своей внешнеполитической стратегии, собираются ''надуть'' хозяина Белого дома, отказавшись от взятых на себя обязательств»,— сказал Сергей Шойгу в интервью «Коммерсанту».
На саммите НАТО в Гааге в июне страны НАТО договорились увеличить военные расходы до 3,5% ВВП, а еще 1,5% выделить на защиту критически важной инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы. Сергей Шойгу допустил, что европейские страны «могут пойти на ухищрения» и выдать за «смежные» расходы затраты на строительство дорог, мостов, транспортных узлов и другой гражданской инфраструктуры.
Комментарии читателей Оставить комментарий
надует, кинет, опять надует, будет зА нос водить и завтраками кормить.
Трампец, как обычный тупой америкосец никак не догоняет, что тот кто помогает фашистской нечисти является по определению несомненным ерьмом.
А чего вдруг Шойгу за Трампа так распереживался ? Ну, надуют последнего и Бог с ним. Нам то какое с этого дело ? А что касается увеличения военных расходов, то Европа и без Трампа готова на эти цели раскошелиться. Постоянно разговоры на эту темы там идут.
Непотопляемый любимый министр святого президента Барыса Ельбасы. Как он сказал, так и будет
Говорит специалист по части надувательства. Можно верить!