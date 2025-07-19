Минсельхоз США провел масштабные чистки сотрудников из России и Китая

23:38 19.07.2025

В связи с опасениями американских властей, Министерство сельского хозяйства США (USDA) прекратило сотрудничество с 70 иностранными специалистами из России, Китая, Северной Кореи и Ирана, пишет Газета.RU со ссылкой на Fox News.

По словам представителя USDA, эти контрактники прибыли из «стран, вызывающих обеспокоенность», что привело к прекращению их участия в проектах ведомства.

Томас Хендерсон, представитель профсоюза научных сотрудников, сообщил, что затронутые сотрудники работали в Службе сельскохозяйственных исследований — научном подразделении USDA.

Уточняется, что большинство уволенных — квалифицированные китайские исследователи с докторскими степенями, причем некоторые из них, прибыв на работу на этой неделе, обнаружили, что их пропуска аннулированы.