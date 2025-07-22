Жену Трампа Меланию назвали причиной его угроз России

14:42 22.07.2025

Американский конгрессмен-республиканец Дон Бэкон предположил, что изменению риторики президента США Дональда Трампа в отношении Украины поспособствовала его жена Мелания, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Hill.

"Что ж, я рад, что президент изменил свою позицию в отношении Украины. Думаю, мы должны поблагодарить Меланию", - заявил Бэкон в интервью программе The Hill Sunday телеканала NewsNation​​​​​.

Ранее британское издание The Times сообщало, что Мелания Трамп повлияла на решение своего мужа о возобновлении поставок оружия Киеву. Она регулярно напоминает Трампу о российских авиаударах.

При этом, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном на прошлой неделе, сам Трамп заявил, что его жена занимает нейтральную позицию по вопросу украинского конфликта.

14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. CNN со ссылкой на источники сообщил, что, помимо комплексов Patriot, США могут также передать странам НАТО для последующей переправки на Украину ракеты малой дальности и боеприпасы для гаубиц.