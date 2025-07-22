Жену Трампа Меланию назвали причиной его угроз России

Американский конгрессмен-республиканец Дон Бэкон предположил, что изменению риторики президента США Дональда Трампа в отношении Украины поспособствовала его жена Мелания, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Hill.

"Что ж, я рад, что президент изменил свою позицию в отношении Украины. Думаю, мы должны поблагодарить Меланию", - заявил Бэкон в интервью программе The Hill Sunday телеканала NewsNation​​​​​.

Ранее британское издание The Times сообщало, что Мелания Трамп повлияла на решение своего мужа о возобновлении поставок оружия Киеву. Она регулярно напоминает Трампу о российских авиаударах.

При этом, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном на прошлой неделе, сам Трамп заявил, что его жена занимает нейтральную позицию по вопросу украинского конфликта.

14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. CNN со ссылкой на источники сообщил, что, помимо комплексов Patriot, США могут также передать странам НАТО для последующей переправки на Украину ракеты малой дальности и боеприпасы для гаубиц. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.07.2025, 22:56
    Гость: Восточная поговорка

    Послушай женщину - и сделай все наоборот. И не раз приходилось убеждаться насколько реально звучат эти слова.

  2. 22.07.2025, 21:24
    Гость: иван з.

    А средний российский обыватель далёкий? Вы знаете, сколько положила Россия живой силы за микроскопические продвижения? Не знаете и знать не хотите. Точнее, отмахиваетесь от правды, если есть к ней доступ.

  3. 22.07.2025, 20:40
    Гость: не так

    важно кто сказал,а важно что 3.5 года идёт сво и гибнет поколение молодых мужчин . Конца не видно, что не говори.

  4. 22.07.2025, 19:25
    Гость: Хм!

    Думаю, что эту мульку про Меланью запустила украинская пропаганда. Давно уже замечено, что средний недалекий украинский обыватель очень склонен верить в чудо, которое принесет ему счастье. Или победу.
    На роль чудо-оружия последовательно перебрали Хаймерсы, Абрамсы, Атакмсы, F-16 и т.д.
    Ничего не сработало, и это народ уже не увлекает.
    А дела на Донбассе все хуже. Вот теперь и придумали историю про жену Трампа, что якобы она за Украину и с тыла окучивает Трампа.
    Хотя по женской психике её сейчас должен больше волновать список Эпштейна, а не какая-то европейская деревня. Даже не из-за ревности к мужу, а как подкоп под ее семью, которую начнут мотать все СМИ, если Трамп на том острове засветился.

  5. 22.07.2025, 18:23
    Гость: Анна

    Прям Горапчев и Раиса. Раиса тоже много куда лезла. Точно последний президент США.

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