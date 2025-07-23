Пентагон вложит $253 млн в объекты на британской базе с ядерным оружием

09:05 23.07.2025

Соединённые Штаты намерены инвестировать 253 миллиона долларов в строительство ключевых стратегических объектов на авиабазе Лейкенхит в Великобритании, пишет РИА Новости со ссылкой на документы Военно-воздушных сил США.

В частности, в документах идет речь о возведении современного командного центра и охраняемого комплекса в рамках программы ядерной безопасности и контроля Surety.

Эти планы совпадают по времени с сообщением издания UK Defence Journal, согласно которому американское ядерное оружие впервые за 17 лет было вновь размещено на территории Соединённого Королевства. По информации журналистов, на базу в графстве Саффолк прибыли усовершенствованные термоядерные авиабомбы B61-12. Ни Пентагон, ни власти Великобритании не стали комментировать возможное развертывание боезарядов.

Согласно бюджетным документам ВВС США на 2026 финансовый год, на территории Лейкенхит предусмотрено строительство двух крупных объектов. На замену действующему с 1979 года зданию будет построен новый командный пункт стоимостью 104 миллиона долларов. Ещё 149 миллионов направят на создание охраняемого комплекса Defender Operations Compound. Оба проекта ориентированы на повышение защиты, контроля и оперативной готовности в случае применения ядерного арсенала.

Внутри командного центра планируется развернуть единый блок управления, связи, экстренного реагирования, а также защиту от электромагнитных импульсов. Второй объект включит в себя хранилища боеприпасов, охраняемые помещения, автопарк для 22 машин быстрого реагирования и дополнительную инфраструктуру. Штат охраны объекта вырастет до 575 человек — это на 221 больше нынешнего числа. Завершение строительства ожидается к 2031 году.

Масштабная модернизация базы проходит на фоне резко обострившихся отношений между странами НАТО и Россией.

Напомним, в годы холодной войны Лейкенхит был одним из ключевых объектов размещения американского ядерного вооружения. С 1954 года на базе хранились до 110 ядерных бомб, однако в 2008 году они были вывезены — в связи с изменившейся стратегической обстановкой и снижением риска глобального конфликта.