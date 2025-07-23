Пентагон вложит $253 млн в объекты на британской базе с ядерным оружием
Соединённые Штаты намерены инвестировать 253 миллиона долларов в строительство ключевых стратегических объектов на авиабазе Лейкенхит в Великобритании, пишет РИА Новости со ссылкой на документы Военно-воздушных сил США.
В частности, в документах идет речь о возведении современного командного центра и охраняемого комплекса в рамках программы ядерной безопасности и контроля Surety.
Эти планы совпадают по времени с сообщением издания UK Defence Journal, согласно которому американское ядерное оружие впервые за 17 лет было вновь размещено на территории Соединённого Королевства. По информации журналистов, на базу в графстве Саффолк прибыли усовершенствованные термоядерные авиабомбы B61-12. Ни Пентагон, ни власти Великобритании не стали комментировать возможное развертывание боезарядов.
Согласно бюджетным документам ВВС США на 2026 финансовый год, на территории Лейкенхит предусмотрено строительство двух крупных объектов. На замену действующему с 1979 года зданию будет построен новый командный пункт стоимостью 104 миллиона долларов. Ещё 149 миллионов направят на создание охраняемого комплекса Defender Operations Compound. Оба проекта ориентированы на повышение защиты, контроля и оперативной готовности в случае применения ядерного арсенала.
Внутри командного центра планируется развернуть единый блок управления, связи, экстренного реагирования, а также защиту от электромагнитных импульсов. Второй объект включит в себя хранилища боеприпасов, охраняемые помещения, автопарк для 22 машин быстрого реагирования и дополнительную инфраструктуру. Штат охраны объекта вырастет до 575 человек — это на 221 больше нынешнего числа. Завершение строительства ожидается к 2031 году.
Масштабная модернизация базы проходит на фоне резко обострившихся отношений между странами НАТО и Россией.
Напомним, в годы холодной войны Лейкенхит был одним из ключевых объектов размещения американского ядерного вооружения. С 1954 года на базе хранились до 110 ядерных бомб, однако в 2008 году они были вывезены — в связи с изменившейся стратегической обстановкой и снижением риска глобального конфликта.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"главные бендеровцы",сгусток мирового зла - сидят как раз на этом островке,который придется заслуженно остеклить.
тебе станет еще смешнее.
хороший момент показать, что их ожидает, нанеся ядерный уда по бандеровцам.
выпустил джина из бутылки.
Свободнопадающие бомбы? Рил? Продолжайте, вы делаете нам смешно.