США отзывают своих дипломатов из Дохи после ненадлежащего ответа ХАМАС

21:37 24.07.2025

США отзывают своих дипломатов из столицы Катара после ответа ХАМАС, который «не свидетельствует» о стремлении к достижению перемирия в секторе Газа, заявил спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в соцсети Х.

По его словам, посредники приложили значительные усилия, но ХАМАС на переговорах ведет себя несогласованно и недобросовестно. В таком случае Соединенные Штаты готовы рассмотреть «альтернативные пути» возвращения заложников из Газы, пишут «Ведомости».

9 июля в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа палестинская группировка ХАМАС заявила о готовности освободить 10 заложников. 8 июля Уиткофф сообщил, что в ходе опосредованных переговоров удалось сократить число нерешенных вопросов с четырех до одного и выразил надежду на достижение соглашения о 60-дневном перемирии до конца недели.

Израиль также отозвал свою переговорную группу для консультаций. Однако, как сообщает CNN со ссылкой на израильский источник, это решение не является признаком кризиса на переговорах. По словам собеседника, израильская делегация была возвращена для «принятия решения относительно состояния переговоров», пишет РБК.