На границе Таиланда и Камбоджи произошло вооруженное столкновение

Утром на границе Таиланда и Камбоджи произошло вооруженное столкновение. Как заявили в армии Таиланда, камбоджийские военные открыли огонь, ранив двух тайских солдат. В свою очередь, представитель Министерства обороны Камбоджи заявил, что военнослужащие лишь предприняли ответные меры в целях самообороны, пишет «Коммерсант».

Власти Таиланда утверждают, что Камбоджа также применила артиллерию. Глава округа Кабчейнг в провинции Сурин в Таиланде Суттирот Чароентханасак заявил агентству Reuters, что снаряд попал в жилой дом, из-за чего погибли два человека.

Тайская армия подняла в воздух истребители F-16. Один из самолетов уничтожил военную цель на территории Камбоджи, утверждают в армии Таиланда. Страна закрыла все пункты пропуска на границе с Камбоджей.

Министерство обороны Камбоджи осудило «безрассудную и жестокую военную агрессию со стороны Таиланда», передает Reuters. Там подтвердили, что тайская армия действительно задействовала авиацию.

Бывший премьер-министр Камбоджи Хун Сен призвал граждан сохранять спокойствие. «Мы призываем всех камбоджийцев доверять нашему правительству и Вооруженным силам, которые стоят на передовой... Просим всех... оставаться собранными и продолжать свою повседневную деятельность в обычном режиме»,— написал он в соцсети.

Власти Таиланда официально призвали своих граждан срочно покинуть Камбоджу на фоне обострения конфликта между странами, пишет Газета.RU со ссылкой на CNN.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на заявление посольства Таиланда в Пномпене, дипломаты предупредили о вероятном расширении и затягивании противостояния в Камбодже. Гражданам, у которых нет серьезных причин оставаться в стране, рекомендовано эвакуироваться при первой возможности.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.07.2025, 18:34
    Гость: Юстас

    В общем, мировая тенденция очевидна: все против всех!Начали мировую "перестройку" крупные страны - следом и мелкие решили не отставать.Следует честно признать: земная цивилизация - цивилизация дикарей на стадии родо-племенных отношений.

  4. 24.07.2025, 13:27
    Гость: Слово и Дело

    Это Хорошая новость.Любая заваруха где угодно отвлекает гегемоновскую банду от России.
    Да и Китаю пора навести около себя Порядок.Глядишь,и дружественная Сев.Корея подтянется.Вот и разгорится большой "лесной пожар".
    А любой лесной пожар - есть большое обновляющее БЛАГО для флоры и фауны.

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Капитализм ХХI век. Эффективность для меньшинства, катастрофа для большинства.
Путин: Россия утратит суверенитет, если будет все покупать за нефть и газ
Путин назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться
Алаудинов призвал ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни
Избранное
Мафия «Студенты, давай!» (компакт-кассета)
«Украина: "Кремлевские ждуны" против американских "стахановцев"»
Кинопремьера «Краш-тест»: мы так любим дешевые драмы
«Для России вопрос о проливах Босфор и Дарданеллы закрыт окончательно и бесповоротно, во всяком случае, при существующем миропорядке» Босфор и Дарданеллы
Ермен «Анти» Ержанов, 9 декабря, Mezzo Forte
Анализ патентов прояснил расстановку сил в «новом космосе»
Группа «Легион» почтила преемственность традиций
Литва потеряет Клайпеду на пути к блокаде Калининграда
«Торба-на-Круче», 22 июня, «16 Тонн»
Brainstorm «Wall of Skulls»
Илья Кнабенгоф («Пилот»): «Люди в целом малые на головушку – пьют яд за здоровье и гадят в доме, в котором живут»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации