США вводят 50-процентные пошлины на медные изделия

09:05 31.07.2025

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о введении 50-процентной импортной пошлины на полуфабрикаты и готовую продукцию из меди.

Этот шаг, как следует из опубликованного в среду документа, направлен на стимулирование внутреннего производства и укрепление экономической безопасности страны.

Согласно документу, пошлины будут применяться к большинству категорий медной продукции, за исключением отдельных случаев, специально оговорённых в тексте прокламации.

Как указано в пояснении Белого дома, решению предшествовало заключение Министерства торговли США, которое признало чрезмерную зависимость от зарубежных поставщиков меди потенциальной угрозой для национальной безопасности. Ведомство выразило обеспокоенность тем, что перебои в международных цепочках поставок или экономические потрясения могут серьёзно подорвать стабильность американского производственного сектора, включая оборонную промышленность.

Президент Трамп поддержал этот вывод, отметив, что введение жёстких торговых мер должно стать шагом к снижению внешней зависимости и усилению промышленной автономии страны.