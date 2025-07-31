США вводят 50-процентные пошлины на медные изделия

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о введении 50-процентной импортной пошлины на полуфабрикаты и готовую продукцию из меди.

Этот шаг, как следует из опубликованного в среду документа, направлен на стимулирование внутреннего производства и укрепление экономической безопасности страны.

Согласно документу, пошлины будут применяться к большинству категорий медной продукции, за исключением отдельных случаев, специально оговорённых в тексте прокламации.

Как указано в пояснении Белого дома, решению предшествовало заключение Министерства торговли США, которое признало чрезмерную зависимость от зарубежных поставщиков меди потенциальной угрозой для национальной безопасности. Ведомство выразило обеспокоенность тем, что перебои в международных цепочках поставок или экономические потрясения могут серьёзно подорвать стабильность американского производственного сектора, включая оборонную промышленность.

Президент Трамп поддержал этот вывод, отметив, что введение жёстких торговых мер должно стать шагом к снижению внешней зависимости и усилению промышленной автономии страны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.07.2025, 19:30
    Гость: Ну, ты не прав

    Каждый советский человек считал за счастье перебраться из своего дома в бесплатную квартиру.

  2. 31.07.2025, 16:52
    Гость: Имрек

    Не у русского народа, а у отдельных отщепенцев. С безродно-космополитическими позывными.

  3. 31.07.2025, 16:50
    Гость: Имрек

    Это у империалистов проклятых. Да и с парковками, более чем не благостно, ежели в крупных, не депресивных, городах.

  4. 31.07.2025, 16:47
    Гость: Имрек

    Ещё при вожде и учителе, русская изба (читай индивидуальное строительство) рассматривалась как идеальный вариант, в.ч. и для обороноспособности. Но не потянули, дорого. Ну а теперь имеем крайне уязвимые города-миллионники, кои абсолютно нивилируют весь ядерный потенциал. Живя в хрустальном доме, не будешь разбрасываться камнями. Куда дорогих москвичей девать?

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