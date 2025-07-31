США вводят 50-процентные пошлины на медные изделия
Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о введении 50-процентной импортной пошлины на полуфабрикаты и готовую продукцию из меди.
Этот шаг, как следует из опубликованного в среду документа, направлен на стимулирование внутреннего производства и укрепление экономической безопасности страны.
Согласно документу, пошлины будут применяться к большинству категорий медной продукции, за исключением отдельных случаев, специально оговорённых в тексте прокламации.
Как указано в пояснении Белого дома, решению предшествовало заключение Министерства торговли США, которое признало чрезмерную зависимость от зарубежных поставщиков меди потенциальной угрозой для национальной безопасности. Ведомство выразило обеспокоенность тем, что перебои в международных цепочках поставок или экономические потрясения могут серьёзно подорвать стабильность американского производственного сектора, включая оборонную промышленность.
Президент Трамп поддержал этот вывод, отметив, что введение жёстких торговых мер должно стать шагом к снижению внешней зависимости и усилению промышленной автономии страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Каждый советский человек считал за счастье перебраться из своего дома в бесплатную квартиру.
Не у русского народа, а у отдельных отщепенцев. С безродно-космополитическими позывными.
Это у империалистов проклятых. Да и с парковками, более чем не благостно, ежели в крупных, не депресивных, городах.
Ещё при вожде и учителе, русская изба (читай индивидуальное строительство) рассматривалась как идеальный вариант, в.ч. и для обороноспособности. Но не потянули, дорого. Ну а теперь имеем крайне уязвимые города-миллионники, кои абсолютно нивилируют весь ядерный потенциал. Живя в хрустальном доме, не будешь разбрасываться камнями. Куда дорогих москвичей девать?
В т.ч. из-за сейсмоопасности в ряде регионов.