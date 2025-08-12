Трамп перед переговорами перебросил бомбардировщики к границе с Россией

Три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer Военно-воздушных сил США прибыли на авиабазу Эрланд в Норвегии, сообщило Объединенное авиационное командование (AIRCOM) НАТО на своем сайте.

Самолеты отправили с авиабазы Дайесс (штат Техас), они прибыли в Норвегию 9 августа для участия в «новейшем развертывании бомбардировочной оперативной группы в Европе, которая совместно с союзниками по НАТО проводит углубленную боевую подготовку и проверку готовности», пишет РБК.

На учениях B-1B выполнят ряд миссий вместе с норвежскими истребителями F-35 и другими самолетами НАТО.

«[Они отработают] воздушные операции в условиях повышенной опасности и усовершенствуют навыки поиска, фиксации, отслеживания и целеуказания. Экипажи также будут обучаться противодействию воздушным и наземным угрозам, направленным на ограничение свободы маневра», — говорится в сообщении.

Это пятое развертывание американских бомбардировщиков в Европе в 2025 году, уточняет командование. В марте 2025 года два американских стратегических бомбардировщика B-52 также провели учения на полигоне Роваярви в Финляндии.

  1. 12.08.2025, 21:38
    Гость: профессионал

    Кстати, для справки: по состоянию на 2025 год на вооружении США находятся 25 В-1В и ещё некоторое количество на хранении. И после 2025 года начнётся их замена на В-21 Raider.

  2. 12.08.2025, 20:24
    Гость: Да у нас таких бомбардировщиков тысячи, десятки тысяч

    Во-во! Наши сотни авианосцев уже выдвигаются к берегам США!

  3. 12.08.2025, 20:19
    Гость: ?

    Это, типа, такой прикол: "..у нас таких бомбардировщиков тысячи, десятки тысяч. И все в рабочем состоянии"???
    Именно ТАКИХ (В-1), именуемых у нас Ту-160, где-то около двух десятков. Правда, свидомые намедни их малехо прорядили традиционным для нас способом, а именно, использовав нашу любовь к сладкому сну.
    А насчёт остальных "тысяч": у них пепелацев пятого поколения в строю действительно более полутора тысяч против наших двадцати с лифуëм. Они этими Лайтнингами-Вторыми, мало того, что насытили свои собственные передовые части, ещё и союзникам понапихали по "не болуйся". Вшивые Польша с Норвегией по этому параметру впереди нас.
    Зато доходы мантурово-чемезовых за последние три года выросли до небес.
    Есть, чем гордиться!

  5. 12.08.2025, 19:31
    Гость: И все в рабочем состоянии

    Сам проверял? Почему наши бомберы до сих пор на территорию Украины не залетают?

