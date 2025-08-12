Трамп перед переговорами перебросил бомбардировщики к границе с Россией

16:44 12.08.2025

Три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer Военно-воздушных сил США прибыли на авиабазу Эрланд в Норвегии, сообщило Объединенное авиационное командование (AIRCOM) НАТО на своем сайте.

Самолеты отправили с авиабазы Дайесс (штат Техас), они прибыли в Норвегию 9 августа для участия в «новейшем развертывании бомбардировочной оперативной группы в Европе, которая совместно с союзниками по НАТО проводит углубленную боевую подготовку и проверку готовности», пишет РБК.

На учениях B-1B выполнят ряд миссий вместе с норвежскими истребителями F-35 и другими самолетами НАТО.

«[Они отработают] воздушные операции в условиях повышенной опасности и усовершенствуют навыки поиска, фиксации, отслеживания и целеуказания. Экипажи также будут обучаться противодействию воздушным и наземным угрозам, направленным на ограничение свободы маневра», — говорится в сообщении.

Это пятое развертывание американских бомбардировщиков в Европе в 2025 году, уточняет командование. В марте 2025 года два американских стратегических бомбардировщика B-52 также провели учения на полигоне Роваярви в Финляндии.