США раскрыли планы по созданию системы ПРО «Золотой купол»

10:05 13.08.2025

В Соединенных Штатах обнародованы новые подробности проекта многоуровневой системы противоракетной обороны под названием «Золотой купол».

Согласно презентации, оказавшейся в распоряжении агентства Reuters, комплекс будет состоять из четырех эшелонов: один космический и три наземных, включающих 11 батарей малой дальности. Размещение предусмотрено на континентальной территории США, а также на Аляске и Гавайях.

Презентация была представлена в Хантсвилле (штат Алабама) и продемонстрировала высокую технологическую сложность проекта. Завершение работ планируется к 2028 году. При этом архитектура системы еще окончательно не утверждена: не определены точные параметры числа пусковых установок, перехватчиков, наземных станций и ракетных комплексов.

Общая стоимость программы оценивается в 175 млрд долларов. Конгресс уже одобрил финансирование в размере 25 млрд в рамках июльского бюджета, а в проекте президентского бюджета на 2026 год предусмотрено еще 45,3 млрд.

Разработчики признают, что концепция «Золотого купола» отчасти вдохновлена израильской системой «Железный купол», однако американский вариант будет значительно крупнее и мощнее в силу масштабов защищаемой территории.

Новая система предназначена для нейтрализации широкого спектра угроз — от баллистических и крылатых ракет, включая оснащенные ядерными боеголовками, до гиперзвуковых аппаратов и беспилотников.

Идея создания глобального противоракетного щита была впервые озвучена Дональдом Трампом в его первый президентский срок (2017–2021 годы), но тогда проект не был реализован. После возвращения в Белый дом 27 января 2025 года Трамп подписал указ о запуске программы, что фактически стало началом ее практической реализации.