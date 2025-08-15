Трамп перед встречей с Путиным созвонился с Лукашенко

18:40 15.08.2025

Президенты США и Белоруссии Дональд Трамп и Александр Лукашенко провели в пятницу телефонный разговор, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину.

Дональд Трамп в свою очередь сообщил в соцсети Truth Social, что он обсудил по телефону с президентом Белоруссии грядущую встречу с главой российского государства Владимиром Путиным, освобождение заключенных из тюрем и другие вопросы, пишет "Интерфакс".

"Мы обсудили много тем, в том числе визит президента Путина на Аляску", - написал он.

Также они, по его словам, "обсудили освобождение 1,3 тысячи заключенных в будущем".

Трамп поблагодарил Лукашенко "за освобождение 16 заключенных". В Минске ранее говорили, что президент Белоруссии помиловал 14 заключенных по просьбе президента США.

Телефонный разговор Трамп назвал великолепным.

Президент США отметил, что с нетерпением ждет встречи с белорусским президентом в будущем.

Лукашенко пригласил Трампа с семьей посетить Минск. Как утверждается, президент США принял приглашение.