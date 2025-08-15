Трамп перед встречей с Путиным созвонился с Лукашенко

Президенты США и Белоруссии Дональд Трамп и Александр Лукашенко провели в пятницу телефонный разговор, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину.

Дональд Трамп в свою очередь сообщил в соцсети Truth Social, что он обсудил по телефону с президентом Белоруссии грядущую встречу с главой российского государства Владимиром Путиным, освобождение заключенных из тюрем и другие вопросы, пишет "Интерфакс".

"Мы обсудили много тем, в том числе визит президента Путина на Аляску", - написал он.

Также они, по его словам, "обсудили освобождение 1,3 тысячи заключенных в будущем".

Трамп поблагодарил Лукашенко "за освобождение 16 заключенных". В Минске ранее говорили, что президент Белоруссии помиловал 14 заключенных по просьбе президента США.

Телефонный разговор Трамп назвал великолепным.

Президент США отметил, что с нетерпением ждет встречи с белорусским президентом в будущем.

Лукашенко пригласил Трампа с семьей посетить Минск. Как утверждается, президент США принял приглашение.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 15.08.2025, 21:34
    Гость: Да

    Так кого там помиловали? Что за 14 или 16 человек? Неужели попались американцы? :-)

    А иначе зачем вспоминать?

  4. 15.08.2025, 21:31
    Гость: Пилот

    Батька хитрый лис. Он ради дружбы с США готов вообще всех заключенных выпустить временно, потом если будет нужно он их всех вернет обратно.

  5. 15.08.2025, 21:31
    Гость: ну

    если Лукашенка дал добро на встречу на Аляске , значит встреча состоится и к бабке ходить не нужно.

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Армения и Азербайджан при посредничестве США подписали мирное соглашение
В Америке атомный геноцид японцев называют чуть ли не «актом милосердия»
© KM.RU, Александра Воздвиженская
WSJ узнала о контр-предложении Украины и ЕС в ответ на инициативу Путина
Арбузы © KM.RU
В России могут ввести запрет на импорт азербайджанских товаров
Избранное
Права и обязанности клиента микрофинансовых организаций Украины
«Центр духовного разложения»: вирус ельцинизма неуклонно заражает Москву
«Чего хочет Россия: отобрать у Украины то, что относительно легко можно у нее отобрать, или денацифицировать Украину, освободив ее от фашистского режима?»
Алиментный фонд — новая кормушка для чиновников?
Романтизм в музыке
Подсчитали – прослезились: в странах Балтии люди живут богаче, чем в России
На Ближнем Востоке рождается крупнейший проамериканский блок
КузмиЧ «Сочи» (интернет-сингл)
MayerVolk попытается поменять мир «Философией картин»
«Горшенев», 18 декабря, «ГлавКлуб»
«Калинов мост» завел новую концертную традицию
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации