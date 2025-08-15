Трамп перед встречей с Путиным созвонился с Лукашенко
Президенты США и Белоруссии Дональд Трамп и Александр Лукашенко провели в пятницу телефонный разговор, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину.
Дональд Трамп в свою очередь сообщил в соцсети Truth Social, что он обсудил по телефону с президентом Белоруссии грядущую встречу с главой российского государства Владимиром Путиным, освобождение заключенных из тюрем и другие вопросы, пишет "Интерфакс".
"Мы обсудили много тем, в том числе визит президента Путина на Аляску", - написал он.
Также они, по его словам, "обсудили освобождение 1,3 тысячи заключенных в будущем".
Трамп поблагодарил Лукашенко "за освобождение 16 заключенных". В Минске ранее говорили, что президент Белоруссии помиловал 14 заключенных по просьбе президента США.
Телефонный разговор Трамп назвал великолепным.
Президент США отметил, что с нетерпением ждет встречи с белорусским президентом в будущем.
Лукашенко пригласил Трампа с семьей посетить Минск. Как утверждается, президент США принял приглашение.
Не верит ни Европе ни Азии
а Лукашенко нельзя? Почему?
Так кого там помиловали? Что за 14 или 16 человек? Неужели попались американцы? :-)
А иначе зачем вспоминать?
Батька хитрый лис. Он ради дружбы с США готов вообще всех заключенных выпустить временно, потом если будет нужно он их всех вернет обратно.
если Лукашенка дал добро на встречу на Аляске , значит встреча состоится и к бабке ходить не нужно.