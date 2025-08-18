Зеленский прокомментировал удар по азербайджанской нефтебазе на Украине

14:33 18.08.2025

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар российских войск по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Был и сознательный российский удар по принадлежащему азербайджанской компании энергетическому объекту в Одессе. То есть это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости», — цитирует политика Газета.RU.

18 августа Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удары по объектам «Новой почты», которая является логистическим центром по доставке военных грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также терминалам нефтяной компании SOCAR.

10 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил предыдущие авиаудары России — по нефтебазе SOCAR.

Позднее появилась информация о том, что Баку снимет запрет на поставки вооружения Киеву в случае продолжения атак российской армии на газовые объекты Азербайджана на Украине.