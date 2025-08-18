Зеленский прокомментировал удар по азербайджанской нефтебазе на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар российских войск по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Был и сознательный российский удар по принадлежащему азербайджанской компании энергетическому объекту в Одессе. То есть это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости», — цитирует политика Газета.RU.
18 августа Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удары по объектам «Новой почты», которая является логистическим центром по доставке военных грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также терминалам нефтяной компании SOCAR.
10 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил предыдущие авиаудары России — по нефтебазе SOCAR.
Позднее появилась информация о том, что Баку снимет запрет на поставки вооружения Киеву в случае продолжения атак российской армии на газовые объекты Азербайджана на Украине.
Майдан был в 1991 году в Москве.
Такую страну проорали.
СВО-новый этап антироссийской войны, которая стартовала на Майдане после многолетней подготовки новообразования Западом.
Украина была превращена в антиРоссию методом соблазнения кружевными трусиками, халявными песенками и прочей халявой, на что было потрачены миллиарды долларов и евро.
Перерывом в войне были минскеские соглашения, которые на поверку оказались наглым, вызывающим обманом, позволившим вооружиться, окопаться и подготовиться к реваншу на Донбассе и в Крыму, который был неминуем, судя по тому, как активно завозилось вооружение на Украину и как участились бстрелы ДНР и ЛНР.
Если бы не СВО, то началась новая Отечестаенная война, которая вынудила Россию применить более жёсткие методы.
Зависимости.
Обоих клоунов и их недогосударств.
Один зависит от экспорта нефтянки, другой — импорта.
Перекрой им экспорт/импорт, — сдохнут без войны.
но мало.
Прокомментируйте мне юридическое понятие "злоупотребление правом".
Мне, как инженеру, это как безалкогольная водка и горючая вода, оксюморон. Типа: -"нарекаю вас хлебом и водой", сказал священник и перекрестил водку с шашлыком.
Гуманитариям такое можно.