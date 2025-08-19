Белоруссия готова организовать встречу Путина и Зеленского

Белоруссия готова организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, если это требуется для обеспечения мира на Украине, заявила пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, сообщает «Интерфакс».

"Белоруссия на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но, если надо для мира в нашей братской республике, мы любую встречу организовать готовы. И проведем все на высшем уровне", - заявила Эйсмонт "Ведомостям".

Она также сообщила, что во время недавнего телефонного разговора Лукашенко с президентом США Дональдом Трампом данная тема не обсуждалась.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении организовать встречу российского и украинского президентов.

