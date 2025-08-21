Зеленский назвал возможные места встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с главой России Владимиром Путиным должны пройти в нейтральной части Европы, Киев не возражает против встречи, например, в Швейцарии, Австрии или Турции, сообщает РБК.

Возможность саммита в Москве Зеленский исключил. По данным AFP, Путин предложил президенту США Дональду Трампу во время беседы организовать встречу с Зеленским в Москве, но украинский президент, находившийся в этот момент в Белом доме, отказался.

Будапешт в качества площадки он назвал «спорным», поскольку Венгрия выступала против поддержки Украины.

«Я не говорю, что политика Орбана была против Украины. Но против поддержки Украины», — отметил президент, его слова цитирует «РБК Украина». О том, что встреча может состояться в Венгрии, сообщал Reuters cо ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По словам украинского лидера, подготовку к саммиту с Россией со стороны США будут координировать госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс. 

«Мы не хотим никакой тени, мы хотим координироваться с американцами. И то, что я очень хотел, чтобы Европа присутствовала. Формат нашей встречи с президентом Трампом это позволил. Их присутствие важно», — сказал он.

Как рассказал Зеленский, «изначально была такая логика»: в течение семи-десяти дней после переговоров в Вашингтоне Украина «получает понимание архитектуры гарантий безопасности, после чего выход на встречу с Путиным, но в трехстороннем формате, то есть с участием Трампа». Однако, по его словам, американский лидер предложил провести трехстороннюю встречу после двусторонней — между Россией и Украиной. «Я сразу отреагировал, мы готовы», — сообщил он.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина построила с Европой такие отношения, которых еще не было. «Буквально за несколько дней провели несколько видеосвязей, срочно через сутки все изменили свои планы и собрались в Вашингтоне исключительно ради Украины», — заметил президент.

  3. 21.08.2025, 16:33
    Гость: а революция 1905 года?

    Революция 1905 года (Первая русская революция) — исторические события, происходившие в период с января 1905 по июнь 1907 года в Российской империи. Началу революции предшествовала забастовка рабочих на Путиловском заводе 3 января, которая послужила поводом к «Кровавому воскресенью» — расстрелу 9 (22) января 1905 года в Санкт-Петербурге войсками мирной демонстрации рабочих во главе со священником Георгием Гапоном.

    Причины
    Революция была результатом обострения политических, социальных и национальных противоречий на рубеже XIX–XX веков. Некоторые причины: bigenc.ru

    Противостояние самодержавия и общества из-за отсутствия политических свобод и парламента как формы представительной власти.
    Нерешённость аграрного вопроса: сохранение помещичьего землевладения, крестьянской общины, малоземелья крестьян, обременительные выкупные платежи.
    Обострение конфликта между трудом и капиталом, приведшее к ухудшению положения рабочих: низкая заработная плата, высокие штрафы, продолжительный рабочий день.
    Кризис имперской системы отношений между центром и провинцией, между метрополией и национальными районами: ущемление прав национальных меньшинств, связанное с «русификацией».

  4. 21.08.2025, 16:23
    Гость: Alex203

    А что Гаага? Косовских людоедов оправдали, а Милошевича прикончили. А для Вас - это символ правосудия?

Все комментарии (21)
