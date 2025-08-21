Зеленский назвал возможные места встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с главой России Владимиром Путиным должны пройти в нейтральной части Европы, Киев не возражает против встречи, например, в Швейцарии, Австрии или Турции, сообщает РБК.
Возможность саммита в Москве Зеленский исключил. По данным AFP, Путин предложил президенту США Дональду Трампу во время беседы организовать встречу с Зеленским в Москве, но украинский президент, находившийся в этот момент в Белом доме, отказался.
Будапешт в качества площадки он назвал «спорным», поскольку Венгрия выступала против поддержки Украины.
«Я не говорю, что политика Орбана была против Украины. Но против поддержки Украины», — отметил президент, его слова цитирует «РБК Украина». О том, что встреча может состояться в Венгрии, сообщал Reuters cо ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
По словам украинского лидера, подготовку к саммиту с Россией со стороны США будут координировать госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Мы не хотим никакой тени, мы хотим координироваться с американцами. И то, что я очень хотел, чтобы Европа присутствовала. Формат нашей встречи с президентом Трампом это позволил. Их присутствие важно», — сказал он.
Как рассказал Зеленский, «изначально была такая логика»: в течение семи-десяти дней после переговоров в Вашингтоне Украина «получает понимание архитектуры гарантий безопасности, после чего выход на встречу с Путиным, но в трехстороннем формате, то есть с участием Трампа». Однако, по его словам, американский лидер предложил провести трехстороннюю встречу после двусторонней — между Россией и Украиной. «Я сразу отреагировал, мы готовы», — сообщил он.
Украинский лидер подчеркнул, что Украина построила с Европой такие отношения, которых еще не было. «Буквально за несколько дней провели несколько видеосвязей, срочно через сутки все изменили свои планы и собрались в Вашингтоне исключительно ради Украины», — заметил президент.
Комментарии читателей Оставить комментарий
