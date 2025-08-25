Президент Финляндии спрогнозировал восстановление отношений с Россией

13:39 25.08.2025

Восстановление отношений между Россией и Европой станет возможно только после урегулирования конфликта на Украине, но их характер уже не будет прежним, заявил президент Финляндии Александр Стубб на открытии Парламентской конференции Балтийского моря в Мариехамне, пишет РБК со ссылкой на Ilta-Sanomat.

По мнению финского президента, сейчас отношения с Москвой заморожены, при этом страны Балтийского региона стали более тесно сотрудничать между собой. Стубб также напомнил, что сразу две страны — Финляндия и Швеция — присоединились к НАТО.

В апреле 2025 года Стубб заявил, что Финляндии следует морально готовиться к возрождению отношений с Россией, но когда именно это произойдет, он прогнозировать не стал. Позднее в августе он уточнил, что о восстановлении отношений можно будет говорить после мирного соглашения Москвы и Киева.

Отношения России и Финляндии осложнились после начала военных действий на Украине. В рамках санкций ЕС Финляндия ужесточила правила въезда россиянам, а позднее начала закрывать погранпункты на границе, объяснив это наплывом беженцев с Ближнего Востока и из Африки. На данный момент все пограничные переходы на юго-востоке Финляндии остаются закрыты, за исключением железнодорожной станции Вайникала, через которую идут грузовые поезда.