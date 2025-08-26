Маск подал в суд на Apple и OpenAI, обвинив их в монополии на рынке ИИ

10:05 26.08.2025

Американский бизнесмен Илон Маск подал иск против корпорации Apple и компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, обвинив их в создании искусственных барьеров для конкурентов на рынке искусственного интеллекта.

По словам Маска, Apple ограничивает доступ сторонних компаний к топовым позициям в своем магазине приложений App Store, оставляя исключительное преимущество OpenAI. Предприниматель назвал это «нарушением антимонопольного законодательства» и заявил, что его компания xAI добивается судебного разбирательства.

«Два технологических гиганта объединились, чтобы сохранить контроль над стремительно развивающимся миром искусственного интеллекта — одной из самых мощных технологий в истории человечества. Действуя сообща, Apple и OpenAI блокируют рынок, мешая таким инноваторам, как X и xAI», — отмечено в тексте иска.

Кроме прекращения предполагаемой антиконкурентной практики, истец требует взыскания миллиардных компенсаций.

Компания xAI занимается разработкой нейросети Grok, представленной в ноябре 2023 года и ставшей с марта 2024 года открытым проектом. OpenAI, в свою очередь, приобрела мировую известность после запуска ChatGPT в конце 2022 года, когда сервис набрал первый миллион пользователей всего за несколько дней. Напомним, Маск был одним из основателей OpenAI в 2015 году, но позже вышел из числа участников проекта.