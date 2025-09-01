Президент Польши призвал Германию выплатить Польше репарации

Германия должна выплатить Польше репарации, заявил польский президент Кароль Навроцкий, выступая на полуострове Вестерплатте под Гданьском по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны.

"Чтобы построить партнёрство, основанное на правде и добрых отношениях, мы должны решить вопрос о репарациях от Германии, которые я, как президент Польши, безоговорочно требую ради общего блага", - цитирует Навроцкого РИА Новости.

По его словам, репарации не станут альтернативой "исторической амнезии".

"Польша как государство на передовой, как важнейшая страна на восточном фланге НАТО нуждается в справедливости, правде и ясных отношениях с Германией, но ей также нужны репарации от Германии", — добавил он.

Навроцкий также призвал правительство поддержать требование о репарациях от Германии.

"Я верю, что премьер-министр и польское правительство укрепят голос президента на международной арене, и мы вместе с нашими западными соседями построим наше по-настоящему безопасное будущее", — сказал президент.

1 сентября 1939 года около 4.45 (5.45 мск) Вестерплатте на севере Польши и город Велюнь Лодзинского воеводства в центральной части страны первыми подверглись нападению гитлеровских войск. Германский крейсер "Шлезвиг-Гольштейн" открыл огонь с моря по гарнизону польского военно-транзитного склада на Вестерплатте. Этот гарнизон отражал атаки гитлеровских войск семь дней, после чего капитулировал. Одновременно с нападением на Вестерплатте Велюнь подверглась авиационной бомбардировке, в результате которой погибли около 1200 человек. Всего же для разгрома польской армии вермахту понадобилось пять недель.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.09.2025, 14:30
    Гость: Вот такая

    теперь у поляков национальная традиция - один раз в несколько лет требовать от Германии репарации. ! сентября это отличный повод для таких требований.

  3. 01.09.2025, 14:24
    Гость: Гиена, она такая гиена

    Халявные деньги от ЕС уже прожрали, теперь и репарации можно потребовать, чтобы дальше жрать по-европейски. В чём вообще смысл существования Польши?

  4. 01.09.2025, 13:54
    Гость: Петр

    поляки от украинцев заразились жаждой халявы. Даже само слово "репарации" , подразумевающее победу в войне, их не смущает. Требуют...
    Зеленский кстати тоже требует репараций после каждого авиаудара по Киеву

  5. 01.09.2025, 13:51
    Гость: Гы-гы-Вот же ж борзота ентот Навроцки!-подобное решают вовре

    Надо законодательно на междун.уровне ЗАПРЕТИТЬ ПОДОБНЫЕ СПЕКУЛЯЦИИ.

    Польша до войны была отсталой аграрной, уровень промышленности серьёзно отставал от соседних Чехословакии и Германии.
    Преобладало экстенсивное сельское хозяйство. Занятые в сельском хозяйстве, составляли 64%, к 1939 г. — 59%. Характерным было аграрное перенаселение (до 5 млн человек).
    После ОСВОБОЖДЕНИЯ Польши РККА СССР, хоть война ещё не закончилась, стал помогать панАм в восстановлении Польши .Промышленностью своей послевоенной
    Польша обязана Советскому Союзу.
    Согласно современным воззрениям, Польше не позволили участвовать в плане Маршалла представители «режима Сталина». Поэтому рядовые поляки всё восстановление страны якобы вынесли на своих плечах. И вспоминают теперь лишь «ужасы советской оккупации».

    После войны Польша дополнительно получила часть земель и округов, которые раньше принадлежали Германии.

    За два года после войны из пострадавшего больше других стран Советского Союза в Польшу шли огромные объёмы безвозмездной помощи. По восстановленным советскими железнодорожниками путям шли эшелоны со стройматериалами, медикаментами, продовольствием и одеждой.
    СССР поставил в Польшу только промышленного оборудования на полмиллиарда долларов (по курсу доллара тех лет). БЕЗВОЗМЕЗДНО.

    Несмотря на тяжелейшие годы неурожая , СССР в 1947 в связи с засухой в Польше отправил в эту страну тысячи тонн зерна и продовольствия.
    Благодаря этому поляки избежали масштабного голода.
    архитектурного облика

Все комментарии (8)
