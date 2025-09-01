Президент Польши призвал Германию выплатить Польше репарации

13:11 1.09.2025

Германия должна выплатить Польше репарации, заявил польский президент Кароль Навроцкий, выступая на полуострове Вестерплатте под Гданьском по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны.

"Чтобы построить партнёрство, основанное на правде и добрых отношениях, мы должны решить вопрос о репарациях от Германии, которые я, как президент Польши, безоговорочно требую ради общего блага", - цитирует Навроцкого РИА Новости.

По его словам, репарации не станут альтернативой "исторической амнезии".

"Польша как государство на передовой, как важнейшая страна на восточном фланге НАТО нуждается в справедливости, правде и ясных отношениях с Германией, но ей также нужны репарации от Германии", — добавил он.

Навроцкий также призвал правительство поддержать требование о репарациях от Германии.

"Я верю, что премьер-министр и польское правительство укрепят голос президента на международной арене, и мы вместе с нашими западными соседями построим наше по-настоящему безопасное будущее", — сказал президент.

1 сентября 1939 года около 4.45 (5.45 мск) Вестерплатте на севере Польши и город Велюнь Лодзинского воеводства в центральной части страны первыми подверглись нападению гитлеровских войск. Германский крейсер "Шлезвиг-Гольштейн" открыл огонь с моря по гарнизону польского военно-транзитного склада на Вестерплатте. Этот гарнизон отражал атаки гитлеровских войск семь дней, после чего капитулировал. Одновременно с нападением на Вестерплатте Велюнь подверглась авиационной бомбардировке, в результате которой погибли около 1200 человек. Всего же для разгрома польской армии вермахту понадобилось пять недель.