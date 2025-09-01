Президент Польши призвал Германию выплатить Польше репарации
Германия должна выплатить Польше репарации, заявил польский президент Кароль Навроцкий, выступая на полуострове Вестерплатте под Гданьском по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны.
"Чтобы построить партнёрство, основанное на правде и добрых отношениях, мы должны решить вопрос о репарациях от Германии, которые я, как президент Польши, безоговорочно требую ради общего блага", - цитирует Навроцкого РИА Новости.
По его словам, репарации не станут альтернативой "исторической амнезии".
"Польша как государство на передовой, как важнейшая страна на восточном фланге НАТО нуждается в справедливости, правде и ясных отношениях с Германией, но ей также нужны репарации от Германии", — добавил он.
Навроцкий также призвал правительство поддержать требование о репарациях от Германии.
"Я верю, что премьер-министр и польское правительство укрепят голос президента на международной арене, и мы вместе с нашими западными соседями построим наше по-настоящему безопасное будущее", — сказал президент.
1 сентября 1939 года около 4.45 (5.45 мск) Вестерплатте на севере Польши и город Велюнь Лодзинского воеводства в центральной части страны первыми подверглись нападению гитлеровских войск. Германский крейсер "Шлезвиг-Гольштейн" открыл огонь с моря по гарнизону польского военно-транзитного склада на Вестерплатте. Этот гарнизон отражал атаки гитлеровских войск семь дней, после чего капитулировал. Одновременно с нападением на Вестерплатте Велюнь подверглась авиационной бомбардировке, в результате которой погибли около 1200 человек. Всего же для разгрома польской армии вермахту понадобилось пять недель.
теперь у поляков национальная традиция - один раз в несколько лет требовать от Германии репарации. ! сентября это отличный повод для таких требований.
Гиена европы в своем репертуаре.
Халявные деньги от ЕС уже прожрали, теперь и репарации можно потребовать, чтобы дальше жрать по-европейски. В чём вообще смысл существования Польши?
поляки от украинцев заразились жаждой халявы. Даже само слово "репарации" , подразумевающее победу в войне, их не смущает. Требуют...
Зеленский кстати тоже требует репараций после каждого авиаудара по Киеву
Надо законодательно на междун.уровне ЗАПРЕТИТЬ ПОДОБНЫЕ СПЕКУЛЯЦИИ.
Польша до войны была отсталой аграрной, уровень промышленности серьёзно отставал от соседних Чехословакии и Германии.
Преобладало экстенсивное сельское хозяйство. Занятые в сельском хозяйстве, составляли 64%, к 1939 г. — 59%. Характерным было аграрное перенаселение (до 5 млн человек).
После ОСВОБОЖДЕНИЯ Польши РККА СССР, хоть война ещё не закончилась, стал помогать панАм в восстановлении Польши .Промышленностью своей послевоенной
Польша обязана Советскому Союзу.
Согласно современным воззрениям, Польше не позволили участвовать в плане Маршалла представители «режима Сталина». Поэтому рядовые поляки всё восстановление страны якобы вынесли на своих плечах. И вспоминают теперь лишь «ужасы советской оккупации».
После войны Польша дополнительно получила часть земель и округов, которые раньше принадлежали Германии.
За два года после войны из пострадавшего больше других стран Советского Союза в Польшу шли огромные объёмы безвозмездной помощи. По восстановленным советскими железнодорожниками путям шли эшелоны со стройматериалами, медикаментами, продовольствием и одеждой.
СССР поставил в Польшу только промышленного оборудования на полмиллиарда долларов (по курсу доллара тех лет). БЕЗВОЗМЕЗДНО.
Несмотря на тяжелейшие годы неурожая , СССР в 1947 в связи с засухой в Польше отправил в эту страну тысячи тонн зерна и продовольствия.
Благодаря этому поляки избежали масштабного голода.
