Китай представил новую межконтинентальную ракету DF-5C на военном параде

Новая жидкостная межконтинентальная стратегическая ядерная ракета DF-5C впервые продемонстрирована на военном параде по случаю 80-летия Победы в Войне китайского народа против японской агрессии и Второй мировой войны, сообщает Global Times.

По данным издания, дальность полета DF-5C превышает 20 тысяч километров. Ракета обладает преимуществами в преодолении противоракетной обороны и высокой точностью поражения.

«DF-5C объединяет технологии, примененные в предыдущих разработках серии «Дунфэн», включая наработки DF-5 и DF-41. Это придает ей значимую стратегическую ценность», — заявил эксперт по ракетным технологиям и ядерному разоружению профессор Ян Чэнцзюнь.

Основными особенностями DF-5C являются: конструкция, предполагающая транспортировку в трех секциях на отдельных машинах, что сокращает время подготовки к пуску; увеличенная дальность действия, позволяющая поражать цели по всему миру; разнообразие методов запуска; высокая скорость полета, достигающая десятков чисел Маха, что усложняет перехват; возможность оснащения множественными боеголовками индивидуального наведения (MIRV), включая ядерные или обычные заряды, а также ложные цели; высокая точность благодаря инерциальной системе, звездной навигации и китайской системе «Бэйдоу».

Эксперт подчеркнул, что новые ракеты соответствуют оборонительной ядерной стратегии КНР, которая предусматривает отказ от первого применения ядерного оружия и исключает его использование против государств, не обладающих ядерным оружием. Китай также выступает за полный запрет и полное уничтожение ядерного оружия, не участвует в гонке вооружений и поддерживает ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности.

«Появление этих систем имеет большое значение: оно напоминает о необходимости помнить историю и учитывать реальные угрозы. Военно-политическая ситуация вокруг Китая остается сложной, и парад демонстрирует, что страна продолжает укреплять свои возможности», — отметил Ян.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.09.2025, 19:52
    Гость: Факт

    "По случаю победы китайского народа в войне против Японии", да уж, если бы не СССР была бы у них победа, вот так и подтасовывают историю и факты, а мы умылись и молчок, а наши деды отдавшие жизни и разгромившие квантунскую армию по сути остались в дураках, вот так и переписывают историю

  2. 03.09.2025, 15:35
    Гость: Китай посылает сигнал всему миру

    КНР продемонстрировал миру весь спектр стратегических сил: наземную, морскую и воздушную составляющие ядерной триады.

    Впервые публике были показаны Военно-космические силы и кибервойска Китая, а также новейшие ударные и разведывательные дроны.

    На трибуне впервые вместе появились председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.
    За парадом в КНР внимательно следили и за океаном.

    CNN сообщает, что в числе представленных на параде систем:

    — новая МБР DF-5C с орбитальной головкой глобальной дальностью 20 тыс км;
    — межконтинентальная ракета DF-61 до 15 тыс км;
    — авиационная баллистическая ракета JL-1 гиперзвук аналог Кинжала;
    — подводная ракета для субмарин JL-3 межконтинентальной дальности до 10 тыс км;
    — обновлённая версия МБР DF-31 до 13тыс км.

  3. 03.09.2025, 15:16
    Гость: Всё верно

    Не будут они рыть окопы на Гавайях и на Аляске. Они просто в один заход потопят весь пиндосский флот и скажут - это цунами.

  5. 03.09.2025, 13:12
    Гость: У вас в Курдюмовке?

    Чтят только бидончика? Но ведь все знают, что вашему бидончику до нашего жулика, как свинье до неба, как говорят у вас в Курдюмовке.

Все комментарии (13)
