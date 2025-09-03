Китай представил новую межконтинентальную ракету DF-5C на военном параде

08:05 3.09.2025

Новая жидкостная межконтинентальная стратегическая ядерная ракета DF-5C впервые продемонстрирована на военном параде по случаю 80-летия Победы в Войне китайского народа против японской агрессии и Второй мировой войны, сообщает Global Times.

По данным издания, дальность полета DF-5C превышает 20 тысяч километров. Ракета обладает преимуществами в преодолении противоракетной обороны и высокой точностью поражения.

«DF-5C объединяет технологии, примененные в предыдущих разработках серии «Дунфэн», включая наработки DF-5 и DF-41. Это придает ей значимую стратегическую ценность», — заявил эксперт по ракетным технологиям и ядерному разоружению профессор Ян Чэнцзюнь.

Основными особенностями DF-5C являются: конструкция, предполагающая транспортировку в трех секциях на отдельных машинах, что сокращает время подготовки к пуску; увеличенная дальность действия, позволяющая поражать цели по всему миру; разнообразие методов запуска; высокая скорость полета, достигающая десятков чисел Маха, что усложняет перехват; возможность оснащения множественными боеголовками индивидуального наведения (MIRV), включая ядерные или обычные заряды, а также ложные цели; высокая точность благодаря инерциальной системе, звездной навигации и китайской системе «Бэйдоу».

Эксперт подчеркнул, что новые ракеты соответствуют оборонительной ядерной стратегии КНР, которая предусматривает отказ от первого применения ядерного оружия и исключает его использование против государств, не обладающих ядерным оружием. Китай также выступает за полный запрет и полное уничтожение ядерного оружия, не участвует в гонке вооружений и поддерживает ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности.

«Появление этих систем имеет большое значение: оно напоминает о необходимости помнить историю и учитывать реальные угрозы. Военно-политическая ситуация вокруг Китая остается сложной, и парад демонстрирует, что страна продолжает укреплять свои возможности», — отметил Ян.