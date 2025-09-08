Власти Джерси ведут расследование в отношении Романа Абрамовича

Роман Абрамович © РИА Новости Алексей Куденко

Власти острова Джерси (Великобритания) якобы ведут уголовное расследование в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича, пишет «Коммерсант» со ссылклой на The Guardian.

Издание ссылается на некие документы, согласно которым следователи Джерси хотят выяснить источники состояния Романа Абрамовича, сколоченного им «в период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах». Для этого они, в частности, сделали несколько запросов в швейцарские суды относительно компаний, связанных с российским бизнесменом, добиваясь предоставления сведений о банковских счетах этих компаний в Швейцарии. Швейцарский суд решил, что такие данные могут быть переданы властям Джерси. Попытки адвокатов заблокировать передачу документов были отклонены швейцарским судом.

Адвокаты Романа Абрамовича отвергают все обвинения и настаивают на том, что любые предположения о его причастности к преступной деятельности являются ложным, указывает The Guardian. «Любые утверждения о причастности господина Абрамовича к преступной деятельности являются ложными,— сказали они.— Против нашего клиента не было выдвинуто никаких обвинений, и в Джерси нет уголовных дел против него; суд Джерси фактически подтвердил, что в судах Джерси нет на рассмотрении никаких уголовных дел в отношении нашего клиента».

Один из запросов касается подозрений в отмывании средств, другой — с возможным нарушением режима санкций. В частности, пишет издание, сразу после внесения миллиардера в санкционный список острова Джерси в 2022 году были зафиксированы переводы якобы связанных с ним активов.

  3. 08.09.2025, 16:59
    Гость: Из пункта

    "А" в пункт "Б" вышел состав из 60 цистерн нефти...
    Березовский об Абрамовиче - очень способный молодой человек.

  5. 08.09.2025, 15:07
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Креилевский гений ,сам пыль глотает после того как $ 300 миллиардов ,превратились в тыкву.
    (Нашли кого цитировать (

