Великобритания расширила список антироссийских санкций
Великобритания расширила список антироссийских санкций почти на 30 позиций.
«В консолидированный список добавлено 30 позиций, на которые теперь распространяются санкции в виде заморозки активов и трастовых услуг», — цитируют «Известия» заявление пресс-службы минфина королевства.
Отмечается, что санкции были введены в отношении АО «Элеконд», Брянского химического завода имени 50-летия СССР, предприятия химической промышленности «Анозит», АО «Опытное конструкторское бюро «Икар», а также АО «Протон», производящего оптоэлектронную технику.
Кроме того, в список ограничений также вошли три физических и 27 юридических лиц.
3 сентября Британия также ввела санкции против трех организаций и восьми физических лиц в рамках антироссийских рестрикций. Сообщалось, что в список попали такие организации, как общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», всероссийское общественное движение «Волонтеры победы» и Общественный фонд имени Ахмата Кадырова. В санкционный список включили Аймани Кадырову, мать главы Чечни Рамзана Кадырова, и командира полка полиции спецназначения республики Замида Чалаева.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Санкции западников дошли до такого состояния, что уже являются абсолютно бессмысленными. Всё, что там Карликовобритания навводила, будет иметь 100% нулевую эффективность. Просто их влияние по замыслу Лондона должно уже распространятся внутри самой России, что юридически невозможно. Всё эффективное они давно ввели с нефтью и банками, всё остальное- это уже брызги яда.
Что касается прЫнца Гарика, то он мычал о желании вступить в ВСУ, в Ираке он был пилотом военного вертолёта США. Было бы неплохо накурить его в ненечке до состояния "груз 200".
Первое иностранное посольство в Москве было открыто при Василии III, Английский торговый дом на Варварке. Вот, с тех пор, они нам козни и строят.
сообщает The Guardian. Он заявил, что готов сделать «все возможное» для того, чтобы помочь украинским военнослужащим в реабилитации после тяжелых ранений, полученных во время военных действий.
В 2014 после завершения военной службы в Афганистане принц Гарри основал благотворительную организацию Invictus Games Foundation. Фонд предлагает программу реабилитации для раненых, пострадавших и больных военнослужащих из разных стран, организует и проводит международные спортивные соревнования.
В интервью The Guardian принц Гарри рассказал, что время визита на Украину он и команда Invictus Games Foundation намерены подробно обсудить новые инициативы по поддержке реабилитации украинских военных.
В один день с принцем Гарри в Киев прибыл глава МИД Польши Радослав Сикорский. Украинский МИД опубликовал фото с железнодорожного вокзала, где польского министра встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. «Сегодня мы проведем содержательные переговоры о нашей общей безопасности, вступлении Украины в ЕС и НАТО, а также о давлении на Москву», — заявил Сибига.
Скоро в Лондоне будет исламская революция. Мама Кадырова станет там святой
Бритые на великах совсем берега потеряли. Нищеброды дешевые.