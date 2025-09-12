Великобритания расширила список антироссийских санкций

сообщает The Guardian. Он заявил, что готов сделать «все возможное» для того, чтобы помочь украинским военнослужащим в реабилитации после тяжелых ранений, полученных во время военных действий.

В 2014 после завершения военной службы в Афганистане принц Гарри основал благотворительную организацию Invictus Games Foundation. Фонд предлагает программу реабилитации для раненых, пострадавших и больных военнослужащих из разных стран, организует и проводит международные спортивные соревнования.

В интервью The Guardian принц Гарри рассказал, что время визита на Украину он и команда Invictus Games Foundation намерены подробно обсудить новые инициативы по поддержке реабилитации украинских военных.

В один день с принцем Гарри в Киев прибыл глава МИД Польши Радослав Сикорский. Украинский МИД опубликовал фото с железнодорожного вокзала, где польского министра встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. «Сегодня мы проведем содержательные переговоры о нашей общей безопасности, вступлении Украины в ЕС и НАТО, а также о давлении на Москву», — заявил Сибига.