Трамп объявил о поимке убийцы Чарли Кирка

16:32 12.09.2025

Убийца праворадикального американского активиста и исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка задержан, сообщил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News, пишет РБК.

«Я думаю, с очень высокой степенью уверенности, что мы его поймали. Он под стражей», — сказал он.

По словам президента, для поимки предполагаемого преступника была проделана «огромная работа», которая началась «с видеозаписи, на которой он выглядел как муравей, что было практически бесполезно». ФБР ранее показало кадры с подозреваемым: на них видно, как мужчина в темной одежде бежит по крыше здания, а после прыгает вниз и убегает.

Бюро предложило награду в размере $100 тыс. за информацию, которая поможет установить личности причастных к убийству Кирка.

Трамп рассказал, что подозреваемый признался в убийстве отцу, а тот передал эту информацию полиции. Республиканец выразил надежду, что преступник будет приговорен к смертной казни.

Покушение на 31-летнего политика произошло 10 сентября во время его выступления в Университете долины Юта. В него стреляли из винтовки, он был ранен в шею. Медики госпитализировали политика в критическом состоянии, но спасти не смогли. Оружие было найдено брошенным в лесу. У Кирка остались жена и двое детей.