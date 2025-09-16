Лукашенко: мы не имеем отношения к беспилотникам, залетающим в Польшу

14:34 16.09.2025

Белоруссия не имеет никакого отношения к беспилотникам, которые залетают в Польшу или Литву, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Все, что сегодня залетает в Польшу, Литву, - мы не имеем к этому никакого отношения. И если бы мы так, как они воют, выли после каждого залета к нам беспилотников со стороны Украины, России, через Польшу там, Литву… Мы никогда этого не делали. Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

"Если они взвыли после того, как мы половину беспилотников сбили, не зная, чьи они, какие… Сбили и все. Несколько штук мы не смогли поразить. Мы затратили огромные средства, чтобы уничтожить эти беспилотники, которые летели не к нам - летели в Польшу. И им сообщили, сколько, куда летит беспилотников. Мы тоже не знали, чьи они: "Работайте!" Они это признают. Тем не менее пакостят. Значит, у них есть какие-то замыслы. Мы должны их разгадать. Мы их разгадали. И должны этому противостоять. Никому ничего не объясняя", - добавил президент Белоруссии.

15 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что над резиденцией президента в Варшаве был сбит дрон. Служба охраны государства нейтрализовала дрон. По подозрению в подготовке этой акции были задержаны двое граждан Белоруссии, сообщил Дональд Туск.

Ночью 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушное пространство проникли беспилотники. Польские власти заявиил, что БПЛА были российскими. В ответ Польша подняла в небо истребители из-за угрозы БПЛА и обратилась к НАТО с запросом на активацию 4-й статьи Североатлантического договора. 13 сентября руководство НАТО запустило операцию "Восточный страж" для укрепления позиций на восточном фланге, пишет "Коммерсант".