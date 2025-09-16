Лукашенко: мы не имеем отношения к беспилотникам, залетающим в Польшу

© Официальный сайт президента Белоруссии president.gov.by

Белоруссия не имеет никакого отношения к беспилотникам, которые залетают в Польшу или Литву, заявил президент страны Александр Лукашенко. 

"Все, что сегодня залетает в Польшу, Литву, - мы не имеем к этому никакого отношения. И если бы мы так, как они воют, выли после каждого залета к нам беспилотников со стороны Украины, России, через Польшу там, Литву… Мы никогда этого не делали. Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

"Если они взвыли после того, как мы половину беспилотников сбили, не зная, чьи они, какие… Сбили и все. Несколько штук мы не смогли поразить. Мы затратили огромные средства, чтобы уничтожить эти беспилотники, которые летели не к нам - летели в Польшу. И им сообщили, сколько, куда летит беспилотников. Мы тоже не знали, чьи они: "Работайте!" Они это признают. Тем не менее пакостят. Значит, у них есть какие-то замыслы. Мы должны их разгадать. Мы их разгадали. И должны этому противостоять. Никому ничего не объясняя", - добавил президент Белоруссии.

15 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что над резиденцией президента в Варшаве был сбит дрон. Служба охраны государства нейтрализовала дрон. По подозрению в подготовке этой акции были задержаны двое граждан Белоруссии, сообщил Дональд Туск.

Ночью 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушное пространство проникли беспилотники. Польские власти заявиил, что БПЛА были российскими. В ответ Польша подняла в небо истребители из-за угрозы БПЛА и обратилась к НАТО с запросом на активацию 4-й статьи Североатлантического договора. 13 сентября руководство НАТО запустило операцию "Восточный страж" для укрепления позиций на восточном фланге, пишет "Коммерсант"

 

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.09.2025, 23:55
    Гость: Гы-гы-Любезный 21:47!

    Какое отношение имеют душераздирающие подробности личной жизни семейства Байденов к ЗЯВЛЕНИЮ

    Лукашенко:
    + мы не имеем отношения к беспилотникам, залетающим в Польшу+

  3. 16.09.2025, 23:50
    Гость: КИНО И НЕМЦЫ

    Мы затратили огромные средства, чтобы уничтожить эти беспилотники, которые летели не к нам - летели в Польшу

    Читать полностью: https://www.km.ru/world/2025/09/16/aleksandr-lukashenko/918934-lukashenko-my-ne-imeem-otnosheniya-k-bespilotnikam-zale

    ОТКУДА Бацьке знаць, куда летели БПЛА.

  4. 16.09.2025, 21:47
    Гость: Байден на мели после отставки

    Джо Байден не может свести концы с концами на президентскую пенсию, пишет The Wall Street Journal. На фоне доходов российских чинуш выглядит странно. Когда в РФ обычный чинуша всего за годик работы становится миллионером. И чем он 4 года занимался в Белом доме? Все силы ушли на борьбу с РФ и не успел ничего украсть. Ну это полный болван, если правда. Трамп за один день заработал $4 млр на биткоинах.

    Сообщается, что у Байденов накопилось около $800 тысяч долгов, включая ипотеку на дом в Рехобот-Бич. Пенсия и пособия экс-президента и сенатора в $416 тысяч в год не позволяют покрыть расходы, а дополнительных источников заработка нет. Пусть у президента РФ денег попросит он точно не откажет.

    Байдену оказалось непросто монетизировать свое президентство: компании не спешат приглашать его для публичных выступлений, а популярность экс-президента среди союзников снизилась. Желающих заказать выступление за $300–500 тысяч практически нет и вся надежда на $10 млн за мемуары. Но даже эта сумма выглядит довольно скромно на фоне гонораров экс-президента Барака Обамы, который получил за книгу $60 млн. Вдобавок Байден борется с раком простаты.

    Его супруга, Джилл Байден, ушла с работы преподавателя и занялась неоплачиваемой общественной деятельностью. Сын Хантер задолжал миллионы долларов по алиментам, а его публичные выступления, книги и картины теперь не пользуются популярностью. Тоже дурак, дурь нужно не себе колоть а продавать.

Все комментарии (14)
