Лавров: Украина не может представлять Крым, Донбасс и Новороссию

Стоп-кадр из видеотрансляции

Киевский режим, не соблюдавший принцип равноправия, не мог и не может представлять интересы Крыма, Донбасса и Новороссии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на круглом столе для зарубежных послов, посвященном украинскому урегулированию.

"Говоря о территориальной целостности, важно иметь в виду единое консолидированное мнение мирового сообщества, которое никто не подвергал сомнению в дискуссиях ни разу. В Декларации [о принципах международного права] 1970 года подтверждается незыблемость территориальной целостности и политического единства, но только тех государств, которые соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов и которые имеют правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на соответствующей территории. Очевидно, что киевский режим, который отправлял в Крым так называемые «поезда дружбы» с вооруженными боевиками, затем бомбил Донбасс, сжигал заживо людей в Одессе, устраивал этнические чистки, не может, и тогда уже не мог, представлять население тех земель, о которых идет речь", - приводит слова главы российского дипведомства ТАСС.

Лавров напомнил, что еще до начала СВО Владимир Зеленский заявлял, что тем, кто проживает на Украине и считает себя причастным к русской культуре и русскому языку, следует "убираться на территорию России". "Как может такой режим, чей руководитель произносит подобные вещи, представлять население, о котором он говорит, претендуя на то, что это территория Украины? Это грубейшее нарушение Декларации 1970 года, и в качестве такового оно и должно восприниматься, - указал он. - Не говоря уже о том, что на Украине законодательно запрещен русский язык в сферах образования, средств массовой информации, культуры, да и вообще повседневного общения. Если вы придете в магазин на Украине и заговорите по-русски, вас могут отказаться обслуживать, а то и сдать полиции".

  2. 17.09.2025, 21:47
    Гость: ну, это ваше, украинские видение

    современности. Иное восприятие действительности вы, украинствующие, напрочь отвергаете. Поэтому и ожидаем вашей безоговорочной капитуляции.

  3. 17.09.2025, 21:13
    Гость: Многонационалы почему-то

    уверены, что импорт среднеазиатов является доказательством отсутствия нацизма у нас.

  5. 17.09.2025, 19:45
    Гость: Да

    По медународному праву распад СССР был незаконным. Так что и Украины никакой нет.

    Бросьте ерунду писать.. После Косова и действий Израиля права больше нет..

