Трамп заявил, что Путин подвел его

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером заявил, что российский коллега Владимир Путин подвел его, пишет РБК.

Трамп вновь сказал, что с момента возвращения в Белый дом ему удалось разрешить «семь войн». Однако он отметил, что конфликт на Украине, который он считал, что ему удастся урегулировать проще всего из-за своих отношений с Путиным, оказался сложнее.

«Он меня действительно подвел... посмотрим, чем это обернется», — заявил глава Белого дома.

Тем не менее американский лидер уверен, что в конечном итоге добьется успеха и конфликту на Украине будет положен конец. «Происходят вещи, диаметрально противоположные тому, что вы ожидали. Вы думали, что вам будет легко или трудно, а оказывается все наоборот», — заметил он.

Трамп назвал своим «самым большим разочарованием» то, что пока не удалось разрешить конфликт. «Но я надеюсь, что у нас будут для вас хорошие новости», — добавил он.

Стармер, в свою очередь, призвал усилить давление на президента России. «Только тогда, когда президент [Трамп] оказывает давление на Путина, он на самом деле проявляет какую-то склонность [к урегулированию]», — убежден премьер. «Поэтому мы должны усилить давление», — считает он.

 

  1. 18.09.2025, 22:15
    Гость: -У, как старый .... распоясался: Трамп заявил, что тольк

    могут вводить пошлины против других государств.
    Американский президент Дональд Трамп 18 сентября заявил, что только США могут вводить пошлины против других стран.И

    Могло быть подобное при СССР?

    Успехи внутри страны сочетались и с безусловными достижениями во внешнем мире.

    «В 1970-х годах Советский Союз достиг пика своей внешнеполитической и стратегической мощи по отношению к американскому сопернику, поколебленному окончательным поражением во Вьетнаме и Уотергейтским скандалом. ОСВ-1 и заключённый в 1979 году ОСВ-2 констатировали ядерный паритет между двумя сверхдержавами. Под руководством адмирала Сергея Горшкова Советский Союз впервые стал глобальной военно-морской державой...
    Политика разрядки началась с визита Никсона в Москве в мае 1972г. и подписания по этому случаю соглашения ОСВ-1 об ограничении ядерных вооружений. Во Вьетнаме Советский Союз способствовал подписанию Парижских соглашений 27 января 1973. Они позволили погрязшим уже десять лет в войне на просторах Юго-Восточной Азии американцам сохранить своё лицо.

    Зенитом разрядки стало подписание Хельсинкского Заключительного акта в 1975г между СССР, европейскими и североамериканскими государствами. Советская внешняя политика видела основополагающий успех встречи в Хельсинки в признании Западом границ, установленных по итогам Второй Мировой войны...».
    Именно при Брежневе американцы, устрашённые мощью и влиянием Советского Союза, надолго отказались от проведения каких-либо зарубежных военных авантюр

  2. 18.09.2025, 21:55
    Гость: Мы уладили войну между "Абер-байджаном” и Албанией

    Трамп перепутал и назвал Армению Албанией, а Азербайджан Абербайджаном.

    Он заявил, что США уладили конфликт между Абербайджаном и Албанией.

    Какая фигня что напутал, что-то мелкое и мерзкое слизни не стоит даже внимания.

  3. 18.09.2025, 21:19
    Гость: Ceburec

    Старый дуралей валяет Ваньку...Отключи Старлинк,забери своих инструкторов с Украины,прекрати везти туда свое оружие-и война сама собой заглохнет..Путин себя подвел признав,что США не участник конфликта-а нейтральный посредник..

  4. 18.09.2025, 20:44
    Гость: Игемон

    Просто поразительное лицемерие,пиндос,главный провокатор и инициатор этой войны - опять придуривается каким-то "миротворцем"...совсем одурел.
    Маразматик бидон хотя бы не скрывал своей крысиной ненависти и злобы...

Все комментарии (6)
