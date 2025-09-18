Трамп заявил, что Путин подвел его
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером заявил, что российский коллега Владимир Путин подвел его, пишет РБК.
Трамп вновь сказал, что с момента возвращения в Белый дом ему удалось разрешить «семь войн». Однако он отметил, что конфликт на Украине, который он считал, что ему удастся урегулировать проще всего из-за своих отношений с Путиным, оказался сложнее.
«Он меня действительно подвел... посмотрим, чем это обернется», — заявил глава Белого дома.
Тем не менее американский лидер уверен, что в конечном итоге добьется успеха и конфликту на Украине будет положен конец. «Происходят вещи, диаметрально противоположные тому, что вы ожидали. Вы думали, что вам будет легко или трудно, а оказывается все наоборот», — заметил он.
Трамп назвал своим «самым большим разочарованием» то, что пока не удалось разрешить конфликт. «Но я надеюсь, что у нас будут для вас хорошие новости», — добавил он.
Стармер, в свою очередь, призвал усилить давление на президента России. «Только тогда, когда президент [Трамп] оказывает давление на Путина, он на самом деле проявляет какую-то склонность [к урегулированию]», — убежден премьер. «Поэтому мы должны усилить давление», — считает он.
