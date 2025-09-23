Трамп пригрозил «очень серьезным пакетом пошлин» против России
США готовы ввести «очень серьезный пакет пошлин» против России, если то же самое сделает Евросоюз. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
По словам Трампа, этот пакет «очень быстро остановит кровопролитие», если Россия не будет готова заключить соглашение о прекращении конфликта с Украиной, пишет РБК.
«Но для того, чтобы эти пошлины были эффективны, европейские страны — все вы, кто собрался здесь сегодня, — должны присоединиться к нам и принять те же самые меры. Вы находитесь намного ближе к России», — сказал он.
Вашингтон считает санкции ЕС против России недостаточно эффективными, поскольку европейские страны продолжают закупать российские энергоресурсы. США выражали готовность ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны НАТО последуют их примеру и не будут закупать российскую нефть.
Я бы на это смотрел с позитивной стороны - Трампу не повезло, что его Вова держит за нежные места.
Так и желает господин Трамп чижика съесть. Какое кровопролитие вы там все останавливаете, пробкоголовые господа?
Доник в своем репертуаре. Российскую нефть и газ в Европе покупают только его приятели Орбан и Фицо. На них наехать Брюсселю не дает сам же Трамп. Но санкции ввести он призывает Брюссель!
Что ни говори, но Вове с этим рыжим крупно повезло. Чем-то он его держит за нежные места.