Трамп пригрозил «очень серьезным пакетом пошлин» против России

19:45 23.09.2025

США готовы ввести «очень серьезный пакет пошлин» против России, если то же самое сделает Евросоюз. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

По словам Трампа, этот пакет «очень быстро остановит кровопролитие», если Россия не будет готова заключить соглашение о прекращении конфликта с Украиной, пишет РБК.

«Но для того, чтобы эти пошлины были эффективны, европейские страны — все вы, кто собрался здесь сегодня, — должны присоединиться к нам и принять те же самые меры. Вы находитесь намного ближе к России», — сказал он.

Вашингтон считает санкции ЕС против России недостаточно эффективными, поскольку европейские страны продолжают закупать российские энергоресурсы. США выражали готовность ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны НАТО последуют их примеру и не будут закупать российскую нефть.