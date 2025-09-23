Трамп: миграционный кризис скатывает Европу в ад

Европа «катится в ад» из-за миграционного кризиса, считает президент США Дональд Трамп. Такое мнение он высказал в ходе выступления на 80-й Генеральной Ассамблее ООН, пишут «Ведомости».

«Ваши страны катятся в ад», – сказал Трамп, обращаясь к европейским государствам.

Трамп считает, что пришло время «положить конец неудачному эксперименту с открытыми границами». Он привел в пример ситуацию в США, где с его приходом к власти были приняты меры для остановки «неконтролируемой миграции». По его утверждению, как только новые власти начали высылать нелегальных мигрантов, так «они просто перестали приезжать».

14 мая прошлого года Совет ЕС утвердил пакт о миграции и предоставлении убежища. Согласно пакту, в сообществе вводятся принципы создания фильтрационных лагерей для мигрантов, не имеющих «очевидных прав» на получение убежища. Кроме этого вводится обязательный принцип расселения мигрантов среди стран ЕС по квотам. Государствам – членам ЕС оставили возможность сократить количество принимаемых беженцев, внося выплаты в бюджет Евросоюза за каждого непринятого мигранта из числа положенного.

  2. 23.09.2025, 20:58
    Гость: Старый

    Трампуша, что тебе до подыхающей старушки Европы? Смотри у себя, бревнышко в глазу поболее будет, чем у Европы и России вместе взятых.

  4. 23.09.2025, 20:05
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Бармамбия керкуду.
    .
    Он говорит,если вы не купите, и не внедрите у себя в ЕС "The Trump Gold Card",,он вас зарежит.

Все комментарии (5)
