Казахстан не видит себя посредником в конфликте между Россией и Украиной

Казахстан не рассматривает себя в роли посредника в конфликте между Россией и Украиной, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан в <...> конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым себя не видит. На мой взгляд, обе стороны в состоянии вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях», — приводит его слова Газета.RU.

Токаев при этом заверил, что Астана предложит свои «добрые услуги» и предоставит площадку для переговоров, если обстоятельства того потребуют.

Глава государства подчеркнул, что всегда считал украинский кризис «в высшей степени сложным». По мнению казахстанского лидера, исторические дискуссии мешают решению «территориального вопроса» в российско-украинском конфликте.

«Да, территориальный вопрос сейчас самый главный и трудный, но его практическое решение за переговорным столом пока не просматривается из-за сопутствующих дискуссий на историческую тему — Киевская Русь, «территориальные подарки», украинская государственность и другие, — и здесь присутствует разброс самых разных мнений, в том числе неординарных и даже экзотических», — отметил Токаев.

Политик выступил за начало прямых российско-украинских переговоров на высшем уровне, но «после предварительной подготовки».

  1. 25.09.2025, 08:30
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Пока тут потери другого порядка. Обе стороны "приучают" к вялотекущему конфликту с вяло-медленным уничтожением населения в той или иной формме. Элиты жируют, население воюет. Беда в том, что первым это нравится, а вот вторым начинает поднадоедать. Делаем выводы.

  2. 25.09.2025, 07:54
    Гость: СМИ от 21 июня 2022 г

    Казахстан не будет признавать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики", поскольку в этом отношении главным является территориальная целостность Украины.

    Об этом сообщается в заявлении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Катарском экономическом форуме.

    "Выражая нашу оценку относительно территориальной целостности государств, я, конечно же, имел в виду основной принцип Устава ООН. Поэтому, с моей точки зрения, территориальная целостность должна преобладать", - заявил он.

    Напомним, на прошлой неделе Токаев заявил о непризнании "ЛДНР", находясь на одной сцене президентом Владимиром Путиным в рамках форума в Санкт-Петербурге.

    А как ошарашенно посмотрела на него Марго (не к ночи упомянутая не королева).
    А как исковеркал его имя Путин за эту фразу.

  4. 25.09.2025, 01:53
    Гость: Это уже стало называться

    в <...> конфликте между Россией и Украиной

    Читать полностью: https://www.km.ru/world/2025/09/24/otnosheniya-rossii-i-ukrainy/919093-kazakhstan-ne-vidit-sebya-posrednikom-v-konflik

    25 сентябрь 2025, четверг
    Идёт 1309-й день спецоперации

    Началась 24 февраля 2022 г.

    Переключение счётчика количества дней производится автоматически в 10:00 мск

    Война 22.06.41 – 09.05.45 длилась 1418 дней

    92% – cоотношение по длительности на сегодняшний текущий день

    Каждые две недели уменьшают разницу по продолжительности двух войн на 1%. Если СВО не закончится в 2025-м году, то в начале января 2026 года она по длительности сравняется с Великой Отечественной войной 41-45 годов.

