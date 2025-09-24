Казахстан не видит себя посредником в конфликте между Россией и Украиной

22:02 24.09.2025

Казахстан не рассматривает себя в роли посредника в конфликте между Россией и Украиной, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан в <...> конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым себя не видит. На мой взгляд, обе стороны в состоянии вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях», — приводит его слова Газета.RU.

Токаев при этом заверил, что Астана предложит свои «добрые услуги» и предоставит площадку для переговоров, если обстоятельства того потребуют.

Глава государства подчеркнул, что всегда считал украинский кризис «в высшей степени сложным». По мнению казахстанского лидера, исторические дискуссии мешают решению «территориального вопроса» в российско-украинском конфликте.

«Да, территориальный вопрос сейчас самый главный и трудный, но его практическое решение за переговорным столом пока не просматривается из-за сопутствующих дискуссий на историческую тему — Киевская Русь, «территориальные подарки», украинская государственность и другие, — и здесь присутствует разброс самых разных мнений, в том числе неординарных и даже экзотических», — отметил Токаев.

Политик выступил за начало прямых российско-украинских переговоров на высшем уровне, но «после предварительной подготовки».