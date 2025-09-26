Трамп утвердил передачу контрольного пакета TikTok американским инвесторам

08:12 26.09.2025

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому контрольный пакет акций TikTok перейдет в собственность американских инвесторов. По условиям документа китайская компания ByteDance сохранит менее 20% в капитале, тогда как 80% будут принадлежать гражданам и компаниям США.

Трамп подчеркнул, что решение стало возможным при поддержке председателя КНР Си Цзиньпина, который одобрил сделку. «Для нас было крайне важно заручиться согласием Китая», — отметил он в Белом доме.

Новое предприятие, ответственное за TikTok в США, будет базироваться на американской территории и находиться под полным контролем местных инвесторов. ByteDance лишится возможности управлять приложением и его ключевыми алгоритмами.

Среди участников сделки упоминаются корпорация Oracle и ее сооснователь Ларри Эллисон. Также в числе вовлеченных фигурируют основатель Dell Technologies Майкл Делл и медиамагнат Руперт Мердок.

Исполнительный указ продлевает срок продажи американского сегмента TikTok до 23 января, в противном случае сервис будет вынужден прекратить работу в США. Основным препятствием в переговорах ранее оставался вопрос доступа к алгоритмам, которые китайское законодательство относит к категории «чувствительных технологий».

На прошлой неделе Трамп провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином, где обсуждались торговля, борьба с фентанилом, ситуация вокруг Украины и окончательное согласование сделки по TikTok.