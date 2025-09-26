Лавров обсудил реформу ООН и кризис в ОБСЕ на полях Генассамблеи

09:05 26.09.2025

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречи с генеральными секретарями ООН и ОБСЕ Антониу Гутеррешем и Феридуном Синирлиоглу в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

В беседе с главой ОБСЕ российский министр отметил, что организация переживает глубокий кризис, вызванный попытками ряда стран сосредоточить ее работу исключительно на украинской тематике и антироссийской риторике. Лавров подчеркнул важность сохранения изначальных принципов, на которых строилась структура.

На встрече с Гутеррешем внимание было уделено ключевым международным вопросам — ситуации на Украине, палестино-израильскому конфликту и реформированию ООН. Российский дипломат заявил о необходимости сохранять беспристрастность и равноудаленность в действиях секретариата организации.

Лавров также отметил, что любые преобразования должны быть тщательно выверенными, обеспечивать сохранение институциональных основ и «разделение труда» между органами ООН, при строгом контроле со стороны государств-членов. Стороны выразили готовность укреплять конструктивное взаимодействие России и Всемирной организации.

Кроме того, глава МИД России провел переговоры с руководителями внешнеполитических ведомств Сирии, Ирака, Египта, Южного Судана, президентом Боливии и министрами стран Тихоокеанского региона.