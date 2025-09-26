Лавров обсудил реформу ООН и кризис в ОБСЕ на полях Генассамблеи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречи с генеральными секретарями ООН и ОБСЕ Антониу Гутеррешем и Феридуном Синирлиоглу в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
В беседе с главой ОБСЕ российский министр отметил, что организация переживает глубокий кризис, вызванный попытками ряда стран сосредоточить ее работу исключительно на украинской тематике и антироссийской риторике. Лавров подчеркнул важность сохранения изначальных принципов, на которых строилась структура.
На встрече с Гутеррешем внимание было уделено ключевым международным вопросам — ситуации на Украине, палестино-израильскому конфликту и реформированию ООН. Российский дипломат заявил о необходимости сохранять беспристрастность и равноудаленность в действиях секретариата организации.
Лавров также отметил, что любые преобразования должны быть тщательно выверенными, обеспечивать сохранение институциональных основ и «разделение труда» между органами ООН, при строгом контроле со стороны государств-членов. Стороны выразили готовность укреплять конструктивное взаимодействие России и Всемирной организации.
Кроме того, глава МИД России провел переговоры с руководителями внешнеполитических ведомств Сирии, Ирака, Египта, Южного Судана, президентом Боливии и министрами стран Тихоокеанского региона.
Комментарии читателей
поговорить?
А где конкретика? Старый конь борозды не портит, но мелко пашет и пора ему на покой с орденом Андрея Первозванного и за бугор к детям на застуженный отдых. Почему нельзя открыто сказать что ГА ООН это коллективная прислуга штаба глобалистов, а в СБ ООН нужно провести ротацию ее постоянных членов и заменить жабоедов на Индию, а инглизи на Бразилию. Вот тогда в СБ будут представлены все цивилизации и она избавиться от онанизма при которой все сводится к политической имитации и пустопорожней говорильне вместо реальных дел по поддержки безопасности и недопущения 3-й мировой войны.
« Кроме того, глава МИД России провел переговоры с руководителями внешнеполитических ведомств Сирии, Ирака, Египта, Южного Судана, президентом Боливии и министрами стран Тихоокеанского региона.»
Главное, чтобы от всех этих встреч, был какой-то бы результат, а судя по тому, что никто из европейцев не желает участвовать в этих переговорах, говорит о многом, вернее решение вопроса по Украине, так как её видят из Москвы, категорически не устраивает европейцев, им нужен мир на их условиях, с введением войск НАТО, Москве нужна капитуляция Украины и ввод союзнических армий неприемлем. Надоело об этом говорить, дипломаты пытаются сделать что-то, но ситуация сложная, многое было сказано такого, что приходится «вырубать топором» и пушки сейчас лучше любой дипломатии. Сергею Викторовичу остаётся пожелать удачи в его сложной, порой неблагодарной работе, так как объяснять очевидные вещи некоторым людям, бесполезно и бессмысленно.
Да ООН несовершенна.Для начала Организации нужно очиститься от злыдней с решающим правом голоса.
"Лавров также отметил, что любые преобразования должны быть тщательно выверенными, обеспечивать сохранение институциональных основ и «разделение труда» между органами ООН, при строгом контроле со стороны государств-членов." Размечтался Лавров. ООН контролируется Хозяевами Мира. Которые, например, несколько лет назад почти на 100% выключили всю критику ООН в мировых масс медиа. А страны-члены ООН ничего в ООН не контролируют.