Россия не попала в число «первостепенных» стран для гражданской авиации
Россию не избрали в первые две группы совета управляющих Международной организации гражданской авиации (ИКАО), пишет РБК со ссылкой на пресс-службу объединения.
Совет является руководящим органом ИКАО. Он состоит из трех групп, всего в нем представлены 36 государств. Общее число членов организации — 193.
В первую группу, куда входят страны, имеющие «первостепенное значение в области воздушного транспорта», избрали десять государств: Австралию, Бразилию, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Китай, Францию, Японию и США.
Во вторую группу попали страны, не избранные в первую, но «вносящие наибольший вклад в предоставление объектов для международной гражданской аэронавигации». Это Аргентина, Дания, Египет, Индия, Испания, Колумбия, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия, Сингапур, Швейцария и ЮАР.
Выборы в третью группу совета, где представлены страны, «обеспечивающие географическое представительство», состоятся 30 сентября.
Сейчас в Монреале проходит 42-я ассамблея ИКАО (такие мероприятия проводятся раз в три года). Она завершится 3 октября.
Россию не избрали в Совет ICAO на период 2025—2028 годов. Да и основания выразить недовольство таким решением нет.Какая у России гражданская авиация, когда парк самолетов неуклонно сокращается (своих нет, а иностранных не купить).
Искать виноватых, чтобы возложить вину и как это поможет исправить создавшееся положение ? Время-то взад не возвратить. Можно подумать что у России больше нет проблем кроме гражданской авиации.
Вы пожалуйста не путайте гений Сталина, за меньше чем две пятилетки создавший в СССР а территории разорённой революцией, гражданской войной, интервенцией с старым мещанским укладом жизни- супер державу которая выстояла в войне против первой (Гитлеровской) версии Евросоюза. Сталин создал отрасли- авиационную, кораблестроительную, радиоэлектронную, химическую, двигателестроения, тяжелого машиностроения, атомную, ракетных вооружений (современные войска РВСН созданы при Сталине, по сути в шарашках которые организовал Берия).
А что создал чемоданоносец?
Скоро нас уже и Нигерия обгонит в самолетостроении.
«..вносящие наибольший вклад в предоставление объектов для международной гражданской аэронавигации»
Египет с тремя аэропортами, Нигерия с одним, вносят «наибольший вклад в предоставление объектов для международной гражданской аэронавигации»
ИКАО организация созданная в США. И понятно, что амеры обиделись на РФ за ответные действия после запрета РФ летать над территорией США. Как и ЕС- им тоже запрещено летать над РФ транзитом и чартером. Это нанесло мощный удар по европейским и американским авиа перевозчикам. Ежегодно чартеры США совершали более 60,000 рейсов над РФ, плюс ещё и ЕС. Много лет амеры требовали что бы РФ сняла требования предоставлять документацию на транзитные рейсы и платить за транзит через РФ. При том, что РФ не летала транзитом над США- просто таких маршрутов не существовало никогда. Просто были рейсы из Москвы в США. Запретив полёты самолётов из РФ в США (международные рейсы) под предлогом санкций, США на полном серьёзе «рассчитывали» что бы РФ не вводила ответных мер против США.
Уже при Байдене США выкатывали не раз требования для продолжения транзитных полётов чартеров из США над РФ. В ЕС не менее сильно пострадали от этого запрета. Издержки увеличились на 60%...80% в некоторых случаях, повысилась цена на билет, недовольство пассажиров тем, что время в пути увеличилось в два раза. Понятно, что этот факто "повлиял" на удаление РФ из ИКАО. Если РФ платит туда взносы, нужно наложить мораторий на выплаты, признав это политической местью запада.
А вот это верно! Управлять кошмаром по имени Россия - нужно быть гением. Как Сталин и Путин. А то, что у гениев могут быть недостатки - так они же люди! Вон гений Энштейн забыл упомянуть, что теорию относительности в действительности создала его жена-сербка (см. намёки в Вики), но так и остался гением и, как и Сахаров, получил Ноб. премию.