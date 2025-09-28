«..вносящие наибольший вклад в предоставление объектов для международной гражданской аэронавигации»

Египет с тремя аэропортами, Нигерия с одним, вносят «наибольший вклад в предоставление объектов для международной гражданской аэронавигации»

ИКАО организация созданная в США. И понятно, что амеры обиделись на РФ за ответные действия после запрета РФ летать над территорией США. Как и ЕС- им тоже запрещено летать над РФ транзитом и чартером. Это нанесло мощный удар по европейским и американским авиа перевозчикам. Ежегодно чартеры США совершали более 60,000 рейсов над РФ, плюс ещё и ЕС. Много лет амеры требовали что бы РФ сняла требования предоставлять документацию на транзитные рейсы и платить за транзит через РФ. При том, что РФ не летала транзитом над США- просто таких маршрутов не существовало никогда. Просто были рейсы из Москвы в США. Запретив полёты самолётов из РФ в США (международные рейсы) под предлогом санкций, США на полном серьёзе «рассчитывали» что бы РФ не вводила ответных мер против США.

Уже при Байдене США выкатывали не раз требования для продолжения транзитных полётов чартеров из США над РФ. В ЕС не менее сильно пострадали от этого запрета. Издержки увеличились на 60%...80% в некоторых случаях, повысилась цена на билет, недовольство пассажиров тем, что время в пути увеличилось в два раза. Понятно, что этот факто "повлиял" на удаление РФ из ИКАО. Если РФ платит туда взносы, нужно наложить мораторий на выплаты, признав это политической местью запада.