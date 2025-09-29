Американский штат Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

10:38 29.09.2025

Власти штата Орегон обратились в суд с иском против администрации президента США Дональда Трампа. Поводом стало решение о направлении 200 военнослужащих национальной гвардии штата для службы в Портленде. Об этом сообщил генеральный прокурор штата Дэн Рейфилд, пишут "Вести".

По его словам, 28 сентября глава Пентагона Пит Хегсет направил губернатору Тине Котек меморандум, разрешающий привлечение гвардейцев к выполнению федеральных функций на срок до 60 дней.

Иск подан против Дональда Трампа, министра обороны Пита Хегсета, главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, а также самих ведомств. В документе оспаривается «незаконное развертывание» военнослужащих и содержится требование немедленно признать распоряжение президента недействительным.

27 сентября Трамп поручил Хегсету направить подразделения для защиты Портленда от «Антифа» и других «внутренних террористов». По его словам, запрос поступил от главы Минбезопасности Кристи Ноэм. Президент также разрешил использовать «неограниченную силу» при необходимости.

Мэр города Кит Уилсон выступил против этой инициативы. Он заявил, что Портленду не нужны военные, и предложил направить ресурсы на инженеров, учителей или социальных работников, а не на «дорогостоящую и бесполезную демонстрацию силы».