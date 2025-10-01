Правительство США приостановило работу

С полуночи по восточному времени США (07:00 мск) деятельность федеральных ведомств была приостановлена, так как Конгресс не смог достичь компромисса по вопросу продления финансирования.

Как сообщили в Управлении административно-бюджетной политики Белого дома, госучреждения обязаны реализовать планы по временному закрытию в условиях отсутствия бюджета. Директор ведомства Рассел Воут в обращении к руководителям агентств подчеркнул, что они должны приступить к «упорядоченному прекращению работы».

До этого момента действовал закон о временном финансировании, принятый в марте и рассчитанный до 30 сентября. Палата представителей одобрила продление до 21 ноября, но сенаторы не смогли согласовать документ, что и привело к остановке работы правительства.

Основной камень преткновения — выплаты по программе медицинских субсидий, связанных с реформой здравоохранения (Obamacare). Демократы добиваются сохранения повышенного уровня поддержки, установленного во время пандемии COVID-19, тогда как республиканцы требуют возврата к прежним показателям.

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, отметил, что шатдаун может повлечь значительные сокращения в федеральных структурах. Он также заявил, что остановка работы правительства позволит «избавиться от многих ненужных демократических инициатив».

Шатдаун в США наступает, если бюджет на новый финансовый год не принят или закон о временном финансировании утратил силу. В такой период функционируют лишь критически важные службы: вооружённые силы, авиационная диспетчерская система, метеорологические службы и учреждения, отвечающие за безопасность и охрану жизни граждан.

  1. 01.10.2025, 16:14
    Гость: Имрек

    Практически каждый год упомянутые проблемы возникают. Злые языки утверждают, что дополнительный отпуск уж больно понравился.

  2. 01.10.2025, 16:01
    Гость: Вот так

    На военнослужащих и гражданском персонале Минобороны США это фактически не отразится. Хотя выплаты зарплаты для них не будет, обязанности с сотрудников не снимаются.

    Об этом говорится в инструкции, которую Пентагон опубликовал для своего персонала.

  3. 01.10.2025, 15:40
    Гость: Очень понравилась шутка

    Про военные заводы.
    А вообще-то выходят ИЗ отдыха. А С отдыха выходят, это у хохлов. Прокол, хлопец.

  4. 01.10.2025, 11:35
    Гость: Ахтунг, ахтунг, процесс пошел

    Mash: Работники АвтоВАЗа массово увольняются из-за понижения зарплат вдвое
    Сотрудники АвтоВАЗа стали массово уходить с работы из-за снижения зарплаты.Телеканал 360°
    Премий и переработок больше нет, и доходы многих рухнули с 100–120 тысяч до 45–50.Life.ru
    По данным Mash, после возвращения из отпусков многие работники сразу написали заявление об уходе и трудоустроились водителями такси, курьерами, продавцами либо перешли на военные заводы.VSE42.RU
    После выхода с отдыха десятки сотрудников сразу подали заявления на увольнение.РИАМО

Все комментарии (8)
