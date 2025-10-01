Правительство США приостановило работу

08:03 1.10.2025

С полуночи по восточному времени США (07:00 мск) деятельность федеральных ведомств была приостановлена, так как Конгресс не смог достичь компромисса по вопросу продления финансирования.

Как сообщили в Управлении административно-бюджетной политики Белого дома, госучреждения обязаны реализовать планы по временному закрытию в условиях отсутствия бюджета. Директор ведомства Рассел Воут в обращении к руководителям агентств подчеркнул, что они должны приступить к «упорядоченному прекращению работы».

До этого момента действовал закон о временном финансировании, принятый в марте и рассчитанный до 30 сентября. Палата представителей одобрила продление до 21 ноября, но сенаторы не смогли согласовать документ, что и привело к остановке работы правительства.

Основной камень преткновения — выплаты по программе медицинских субсидий, связанных с реформой здравоохранения (Obamacare). Демократы добиваются сохранения повышенного уровня поддержки, установленного во время пандемии COVID-19, тогда как республиканцы требуют возврата к прежним показателям.

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, отметил, что шатдаун может повлечь значительные сокращения в федеральных структурах. Он также заявил, что остановка работы правительства позволит «избавиться от многих ненужных демократических инициатив».

Шатдаун в США наступает, если бюджет на новый финансовый год не принят или закон о временном финансировании утратил силу. В такой период функционируют лишь критически важные службы: вооружённые силы, авиационная диспетчерская система, метеорологические службы и учреждения, отвечающие за безопасность и охрану жизни граждан.