Правительство США приостановило работу
С полуночи по восточному времени США (07:00 мск) деятельность федеральных ведомств была приостановлена, так как Конгресс не смог достичь компромисса по вопросу продления финансирования.
Как сообщили в Управлении административно-бюджетной политики Белого дома, госучреждения обязаны реализовать планы по временному закрытию в условиях отсутствия бюджета. Директор ведомства Рассел Воут в обращении к руководителям агентств подчеркнул, что они должны приступить к «упорядоченному прекращению работы».
До этого момента действовал закон о временном финансировании, принятый в марте и рассчитанный до 30 сентября. Палата представителей одобрила продление до 21 ноября, но сенаторы не смогли согласовать документ, что и привело к остановке работы правительства.
Основной камень преткновения — выплаты по программе медицинских субсидий, связанных с реформой здравоохранения (Obamacare). Демократы добиваются сохранения повышенного уровня поддержки, установленного во время пандемии COVID-19, тогда как республиканцы требуют возврата к прежним показателям.
Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, отметил, что шатдаун может повлечь значительные сокращения в федеральных структурах. Он также заявил, что остановка работы правительства позволит «избавиться от многих ненужных демократических инициатив».
Шатдаун в США наступает, если бюджет на новый финансовый год не принят или закон о временном финансировании утратил силу. В такой период функционируют лишь критически важные службы: вооружённые силы, авиационная диспетчерская система, метеорологические службы и учреждения, отвечающие за безопасность и охрану жизни граждан.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Практически каждый год упомянутые проблемы возникают. Злые языки утверждают, что дополнительный отпуск уж больно понравился.
На военнослужащих и гражданском персонале Минобороны США это фактически не отразится. Хотя выплаты зарплаты для них не будет, обязанности с сотрудников не снимаются.
Об этом говорится в инструкции, которую Пентагон опубликовал для своего персонала.
Про военные заводы.
А вообще-то выходят ИЗ отдыха. А С отдыха выходят, это у хохлов. Прокол, хлопец.
Mash: Работники АвтоВАЗа массово увольняются из-за понижения зарплат вдвое
Сотрудники АвтоВАЗа стали массово уходить с работы из-за снижения зарплаты.Телеканал 360°
Премий и переработок больше нет, и доходы многих рухнули с 100–120 тысяч до 45–50.Life.ru
По данным Mash, после возвращения из отпусков многие работники сразу написали заявление об уходе и трудоустроились водителями такси, курьерами, продавцами либо перешли на военные заводы.VSE42.RU
После выхода с отдыха десятки сотрудников сразу подали заявления на увольнение.РИАМО
Наконец у ворья возникают серьезные проблемы.