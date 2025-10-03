В Норвегии нашли солдат, пропавших во время учений у границы РФ
В Норвегии нашли "невредимыми" всех военнослужащих, которые ранее пропали во время учений рядом с границей РФ, пишет "Российская газета" со ссылкой на телеканал TV2.
Военнослужащие пропали без вести во время учений в самой северной области страны Финнмарк, которая граничит с Мурманской областью РФ. Учения длились почти две недели и должны были завершиться утром в четверг. Солдаты отрабатывали навыки по скрытному перемещению.
Изначально пропали десять военных, пятеро из них были найдены практически сразу. Позже на связь вышли и остальные военнослужащие. Поисковая группа выдвинулась к месту, где они находятся.
Сообщений о необходимости оказания им медицинской помощи не поступало.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Все, что требовалось - они рассказали. А потом их отвезли обратно и они "нашлись".
Плохо замаскировались...
Если бы хоть у одного была фамилия "Сидоров", то тут же включили бы "четвёртую статью НАТО". А свои дурачки- совсем не интересно.
Хорошо, что не обвинили РФ в том, что дроны РФ коварно напали на солдат и не унесли их в РФ.
Так прятались, что сами себя потеряли.