В Норвегии нашли солдат, пропавших во время учений у границы РФ

14:58 3.10.2025

В Норвегии нашли "невредимыми" всех военнослужащих, которые ранее пропали во время учений рядом с границей РФ, пишет "Российская газета" со ссылкой на телеканал TV2.

Военнослужащие пропали без вести во время учений в самой северной области страны Финнмарк, которая граничит с Мурманской областью РФ. Учения длились почти две недели и должны были завершиться утром в четверг. Солдаты отрабатывали навыки по скрытному перемещению.

Изначально пропали десять военных, пятеро из них были найдены практически сразу. Позже на связь вышли и остальные военнослужащие. Поисковая группа выдвинулась к месту, где они находятся.

Сообщений о необходимости оказания им медицинской помощи не поступало.