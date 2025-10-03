В Норвегии ищут пятерых военных, пропавших на учениях у границы с РФ

08:34 3.10.2025

Полиция Норвегии ведёт поиски пятерых военнослужащих, которые не вышли на связь после масштабных манёвров в провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью. Об этом сообщили телеканалы NRK и TV2.

Учения, продолжавшиеся почти две недели, были посвящены отработке навыков скрытного передвижения. По плану они должны были завершиться утром 2 октября, однако десять участников не прибыли к назначенному месту сбора.

Позднее удалось установить местонахождение половины группы: трое военнослужащих самостоятельно добрались до точки встречи, ещё двоих обнаружил спасательный вертолёт. Судьба остальных пятерых — офицеров и призывников — остаётся неизвестной. Полиция располагает координатами их возможного местонахождения, но поиски пока безрезультатны.

Правоохранители рассматривают несколько сценариев: солдаты могли ошибиться со временем выхода или кто-то из них получил травму и не смог продолжить движение.

Подполковник Аудун Йорстад отметил, что подобные ситуации случались и раньше, но обычно удавалось обойтись силами армии. «На этот раз военные искали товарищей 12 часов, прежде чем подключилась полиция», — сказал он. По словам офицера, манёвры изначально связаны с высоким риском, однако личный состав прошёл необходимую подготовку.