В Норвегии ищут пятерых военных, пропавших на учениях у границы с РФ

Полиция Норвегии ведёт поиски пятерых военнослужащих, которые не вышли на связь после масштабных манёвров в провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью. Об этом сообщили телеканалы NRK и TV2.

Учения, продолжавшиеся почти две недели, были посвящены отработке навыков скрытного передвижения. По плану они должны были завершиться утром 2 октября, однако десять участников не прибыли к назначенному месту сбора.

Позднее удалось установить местонахождение половины группы: трое военнослужащих самостоятельно добрались до точки встречи, ещё двоих обнаружил спасательный вертолёт. Судьба остальных пятерых — офицеров и призывников — остаётся неизвестной. Полиция располагает координатами их возможного местонахождения, но поиски пока безрезультатны.

Правоохранители рассматривают несколько сценариев: солдаты могли ошибиться со временем выхода или кто-то из них получил травму и не смог продолжить движение.

Подполковник Аудун Йорстад отметил, что подобные ситуации случались и раньше, но обычно удавалось обойтись силами армии. «На этот раз военные искали товарищей 12 часов, прежде чем подключилась полиция», — сказал он. По словам офицера, манёвры изначально связаны с высоким риском, однако личный состав прошёл необходимую подготовку.

  03.10.2025, 15:00
    Гость: В начале

    70-х меня побрили в армию и попал я в Мурманск. Я как пацан (18 лет) с Закавказья, абалдел когда в августе снег 70-х меня побрили в армию и попал я в пригород Мурманска с хохмовым названием "Кола станция". В августе пошёл снег! А до конца сентября все наши танки были законсервированы на зиму, до следующей весны! А солнце начало дурить -появлялось слева и через час изчезалло справо и темень кругом, а потом савсем изчезло! И наступила полярная ночь и калатун и снег, мноого снегу! Валит и валит! А на политзанятиях "Троцкий" нас пугал - НАТО рядом,,Норвегия рядом, будьте начеку! Это я к тому что в это время там тачняк снег и мороз и калатун и хана этим пятерым...

  03.10.2025, 14:48
    Гость: В Англии

    "британские учёные"
    В Норвегии "норвежские военные"
    Что их объединяет?
    Как одни так и другие плод воображения.

