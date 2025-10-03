Трамп поручил готовиться к обмену данными с Украиной для ударов по России

Президент США Дональд Трамп распорядился подготовиться к передаче Украине разведывательных данных для нанесения ударов вглубь России. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

«Хотя окончательное решение еще не обнародовано, президент Дональд Трамп поручил ведомствам подготовиться к обмену разведывательной информацией, сообщили источники», — цитирует публикацию издания Газета.RU

При этом Вашингтон активно побуждает союзников по НАТО к расширению обмена разведданными с Украиной. Так, по информации FT, Великобритания уже оказывает Киеву практическую помощь в нанесении ударов по объектам в глубине российской территории.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.10.2025, 17:01
    Гость: Для чего нужен Виссарионыч?

    Организовать саботаж на нефтепромыслах? Так вроде бы на НПЗ без него справляются

  2. 03.10.2025, 16:16
    Гость: Шурик буквенный

    У Джавеллинов тубус одноразовый. Отстрелил ракету и выбросил. То что ты насобирал, мусор и утиль, с ним таким как ты - папуасам и бегать. Насобирал использованных тубусов и рады, величие.

  3. 03.10.2025, 15:50
    Гость: Сливать

    информацию пиплам про участников надо дозировано, иначе, по Горькому, может грянуть буря.

Все комментарии (26)
Выбор читателей
Голикова рассказала о возможности человека жить до 120 лет
Молдавские выборы как пример будущих выборов на Украине
СВР: Киев готовит новую резонансную провокацию
Франция присоединилась к коалиции пиратствующих
Избранное
Леша Закон «По е...чку + Бухнуть и помахаться» (CD-R)
«Крематорий», 20 марта, ДК. им Горбунова
Гарин и Гиперболоиды «Экстрада»
«Работать больше — оплата ниже»: к чему ведет передача скорой помощи в частные руки
«Записки меломана эпохи VHS» Александра Плеханова: такого ранее никто не писал
Bloodbound «Tales From the North»
Sellout «Любовь и панк-рок, а не…»
Правозащитники предлагают отстреливать «антимасочников»
«Мария. Спасти Москву»: икона как верное средство от фашистской нечисти
Горшенев, 6 февраля, ДК «Машиностроитель» (Петрозаводск)
Марсель «По тонкому льду»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации