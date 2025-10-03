Трамп поручил готовиться к обмену данными с Украиной для ударов по России

11:47 3.10.2025

Президент США Дональд Трамп распорядился подготовиться к передаче Украине разведывательных данных для нанесения ударов вглубь России. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

«Хотя окончательное решение еще не обнародовано, президент Дональд Трамп поручил ведомствам подготовиться к обмену разведывательной информацией, сообщили источники», — цитирует публикацию издания Газета.RU.

При этом Вашингтон активно побуждает союзников по НАТО к расширению обмена разведданными с Украиной. Так, по информации FT, Великобритания уже оказывает Киеву практическую помощь в нанесении ударов по объектам в глубине российской территории.