Вучич заявил о подготовке стран НАТО к войне
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мировая ситуация стремительно приближается к крупному военному конфликту. По его словам 4 октября в интервью телеканалу RTV1, страны НАТО и другие государства уже начали активную подготовку, пишут «Известия».
«Все готовятся к конфликту. Буду абсолютно откровенен — все готовятся к войне», — подчеркнул сербский лидер, комментируя рост международной напряженности.
Вучич отметил, что дипломатические механизмы сегодня фактически перестали работать, а диалог между странами оказался в тупике. По его словам, мировое сообщество движется к опасной черте, за которой возможны непредсказуемые последствия.
«Боюсь, что никто больше никого не хочет ни слышать, ни слушать. И все действительно и серьезно готовятся к войнам», — сказал он.
Президент добавил, что Сербия будет придерживаться политики нейтралитета и постарается не быть втянутой в потенциальное противостояние. Он предупредил, что потеря способности к диалогу и рост агрессии между странами могут привести к глобальной катастрофе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А может новая мировая война и есть основная цель затеянного Путиным действа? Замутить такую бодягу, чтобы заткнуть рты всем, кто говорит о тяжёлом социальном положении в стране, развязать руки вертухаям объявлять врагами несогласных с грабительским курсом захватившего власть в России ворья, прихватизировавшего нагло всю страну, перемолоть побольше мужчин, освободить место тем народам, которые не имеют никакого отношения к России, которые не будут чувствовать себя ограбленными ...
Ведь всё, что ранее Путин обозначал как цель того или иного проекта на деле никогда этих целей не достигало, а всегда было одно и тоже - триллионы рублей для страны безвозвратно вылетали в трубу, а чиновники и их шестёрки становились богачи на эти самые триллионы. ...
Запад обломает зубы. Азия не отдаст принадлежащее ей по историческому праву. Будем биться до последнего ......
снаряды хохлам поставлять-это нейтралитет или нет?
Вучич из белградской каланчи далеко видит.
А ты, без компаса, с какого побережья Каспийского моря- восточного или северного рассуждаешь о политике, в которой ты разбираешься ещё меньше, чем в географии.
Дальше для других читателей.
Не поможет нейтралитет