Вучич заявил о подготовке стран НАТО к войне

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мировая ситуация стремительно приближается к крупному военному конфликту. По его словам 4 октября в интервью телеканалу RTV1, страны НАТО и другие государства уже начали активную подготовку, пишут «Известия».

«Все готовятся к конфликту. Буду абсолютно откровенен — все готовятся к войне», — подчеркнул сербский лидер, комментируя рост международной напряженности.

Вучич отметил, что дипломатические механизмы сегодня фактически перестали работать, а диалог между странами оказался в тупике. По его словам, мировое сообщество движется к опасной черте, за которой возможны непредсказуемые последствия.

«Боюсь, что никто больше никого не хочет ни слышать, ни слушать. И все действительно и серьезно готовятся к войнам», — сказал он.

Президент добавил, что Сербия будет придерживаться политики нейтралитета и постарается не быть втянутой в потенциальное противостояние. Он предупредил, что потеря способности к диалогу и рост агрессии между странами могут привести к глобальной катастрофе.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.10.2025, 20:25
    Гость: Александр С.

    А может новая мировая война и есть основная цель затеянного Путиным действа? Замутить такую бодягу, чтобы заткнуть рты всем, кто говорит о тяжёлом социальном положении в стране, развязать руки вертухаям объявлять врагами несогласных с грабительским курсом захватившего власть в России ворья, прихватизировавшего нагло всю страну, перемолоть побольше мужчин, освободить место тем народам, которые не имеют никакого отношения к России, которые не будут чувствовать себя ограбленными ...
    Ведь всё, что ранее Путин обозначал как цель того или иного проекта на деле никогда этих целей не достигало, а всегда было одно и тоже - триллионы рублей для страны безвозвратно вылетали в трубу, а чиновники и их шестёрки становились богачи на эти самые триллионы. ...

  2. 05.10.2025, 19:01
    Гость: Мы не боимся НАТО

    Запад обломает зубы. Азия не отдаст принадлежащее ей по историческому праву. Будем биться до последнего ......

  4. 05.10.2025, 16:38
    Гость: Для 13:01

    Вучич из белградской каланчи далеко видит.
    А ты, без компаса, с какого побережья Каспийского моря- восточного или северного рассуждаешь о политике, в которой ты разбираешься ещё меньше, чем в географии.
    Дальше для других читателей.

Все комментарии (16)
