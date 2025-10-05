Вучич заявил о подготовке стран НАТО к войне

11:38 5.10.2025

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мировая ситуация стремительно приближается к крупному военному конфликту. По его словам 4 октября в интервью телеканалу RTV1, страны НАТО и другие государства уже начали активную подготовку, пишут «Известия».

«Все готовятся к конфликту. Буду абсолютно откровенен — все готовятся к войне», — подчеркнул сербский лидер, комментируя рост международной напряженности.

Вучич отметил, что дипломатические механизмы сегодня фактически перестали работать, а диалог между странами оказался в тупике. По его словам, мировое сообщество движется к опасной черте, за которой возможны непредсказуемые последствия.

«Боюсь, что никто больше никого не хочет ни слышать, ни слушать. И все действительно и серьезно готовятся к войнам», — сказал он.

Президент добавил, что Сербия будет придерживаться политики нейтралитета и постарается не быть втянутой в потенциальное противостояние. Он предупредил, что потеря способности к диалогу и рост агрессии между странами могут привести к глобальной катастрофе.