Премьер-министр Франции подал в отставку спустя месяц после назначения

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке, передает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

"Премьер-министр Себастьян Лекорню в понедельник подал прошение об отставке (президенту страны. — Прим. ред.) Эммануэлю Макрону. Он его принял", — цитирует сообщение РИА Новости.

Лекорню пробыл на посту премьера чуть меньше месяца: его назначили 9 сентября. Только накануне Елисейский дворец объявил новый состав кабмина, где главой Минобороны назначили экс-министра экономики Брюно Ле Мэр, а главой Минфина — Ролан Лескюр. Большинство министров из предыдущего правительства сохранили свои должности.

Лекорню был премьер-министром всего 27 дней, это самый короткий срок пребывания на этом посту за время существования Пятой республики.

  5. 06.10.2025, 14:05
    Гость: Слабаки европеоидные

    У нас в свежей Евроазии дерутся до последнего. Часто до ногами вперёд. Поэтому мы и побеждаем что чтим заветы чингизидов. Сдавайтесь, девочки, сильно не накажем

