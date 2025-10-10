США закупят у Финляндии 11 ледоколов и переймут опыт их строительства
Соединённые Штаты намерены приобрести у Финляндии одиннадцать ледоколов, заявил президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с финским лидером Александром Стуббом.
«Мы готовим крупный заказ — покупаем ледоколы. Часть из них будет построена в Финляндии, часть — в США. Сделка получилась весьма выгодной», — отметил Трамп, добавив, что сейчас у страны фактически остался только один действующий ледокол.
Речь идёт о судне Polar Star, которое остаётся единственным работающим тяжёлым ледоколом США. Второе судно, Polar Sea, вышло из строя в 2010 году и с тех пор не используется.
Американский президент подчеркнул, что Финляндия является мировым лидером в строительстве ледоколов и обладает уникальными технологиями, которыми Вашингтон намерен воспользоваться. «Финляндия делает лучшие ледоколы в мире. Мы хотим не только их купить, но и перенять опыт», — сказал он.
Финский президент Александр Стубб уточнил, что первый ледокол будет передан США в 2028 году.
Идея сделки обсуждалась ещё весной. Тогда Трамп подчёркивал, что обновление ледокольного флота необходимо для национальной безопасности и укрепления сотрудничества с Хельсинки.
Ранее США рассматривали и возможность взаимодействия с Россией по арктическим проектам. В том числе обсуждался вопрос использования российских атомных ледоколов для поддержки энергетических проектов на Аляске.
Россия остаётся единственной страной, располагающей полноценным атомным ледокольным флотом, который обеспечивает круглогодичное судоходство по Северному морскому пути — ключевому маршруту для транспортировки энергоресурсов и грузов из Арктики.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Атомные ледоколы что в РФ, что в СССР нужны были в первую очередь для функционирования подводной компоненты ядерной триады. И сейчас только Северный Ледовитый может служить более-менее надёжным укрытием для п/л. В остальных водах точность обнаружения п/л соизмерима с размером корпуса.
много денег отмыть есть возможность. А потом еще выяснят, что проект недофинансирован. Какие перспективы открываются.
Не надо раскрывать секреты!
Финляндия действительно строила ледоколы, в том числе и по заказам СССР. Ледоколы были только годные для расчитки Балтики. В Ледовитом океане эти ледоколы не тянули. Наверное Трампу это не рассказали. Ну, пусть строят. Для Заполярья вряд ли сгодятся.
теперь наколят льда.