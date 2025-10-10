США закупят у Финляндии 11 ледоколов и переймут опыт их строительства

09:10 10.10.2025

Соединённые Штаты намерены приобрести у Финляндии одиннадцать ледоколов, заявил президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с финским лидером Александром Стуббом.

«Мы готовим крупный заказ — покупаем ледоколы. Часть из них будет построена в Финляндии, часть — в США. Сделка получилась весьма выгодной», — отметил Трамп, добавив, что сейчас у страны фактически остался только один действующий ледокол.

Речь идёт о судне Polar Star, которое остаётся единственным работающим тяжёлым ледоколом США. Второе судно, Polar Sea, вышло из строя в 2010 году и с тех пор не используется.

Американский президент подчеркнул, что Финляндия является мировым лидером в строительстве ледоколов и обладает уникальными технологиями, которыми Вашингтон намерен воспользоваться. «Финляндия делает лучшие ледоколы в мире. Мы хотим не только их купить, но и перенять опыт», — сказал он.

Финский президент Александр Стубб уточнил, что первый ледокол будет передан США в 2028 году.

Идея сделки обсуждалась ещё весной. Тогда Трамп подчёркивал, что обновление ледокольного флота необходимо для национальной безопасности и укрепления сотрудничества с Хельсинки.

Ранее США рассматривали и возможность взаимодействия с Россией по арктическим проектам. В том числе обсуждался вопрос использования российских атомных ледоколов для поддержки энергетических проектов на Аляске.

Россия остаётся единственной страной, располагающей полноценным атомным ледокольным флотом, который обеспечивает круглогодичное судоходство по Северному морскому пути — ключевому маршруту для транспортировки энергоресурсов и грузов из Арктики.