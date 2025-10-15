Российский посол передал конгрессвумен документы об убийстве Кеннеди

14:43 15.10.2025

Российский посол в США Александр Дарчиев передал конгрессвумен от Республиканской партии Анне Паулине Луне архивные материалы, касающиеся убийства американского президента Джона Кеннеди, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Вашингтоне.

Во время встречи в своей резиденции Дарчиев выразил надежду, что документы, собранные редколлегией сборника «Убийство Кеннеди и советско-американские отношения», помогут пролить дополнительный свет на обстоятельства трагедии.

Переданные материалы основаны на рассекреченных советских архивах, часть которых ранее уже была передана американской стороне председателем Верховного Совета СССР Анастасом Микояном. Они предназначены для дополнительного расследования, о проведении которого ранее заявлял президент США Дональд Трамп.

Анна Паулина Луна поблагодарила российского дипломата за предоставленные документы, отметив их большое историческое значение. По её словам, материалы будут оперативно переведены и изучены экспертами, после чего их планируют опубликовать.

Президент Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года. Согласно официальному расследованию, стрелком был Ли Харви Освальд, который сам погиб спустя два дня после задержания.