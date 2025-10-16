Вашингтон санкционировал тайные операции ЦРУ против власти Мадуро

08:10 16.10.2025

Американские СМИ заявили о якобы картбланше, который дал Белый дом ЦРУ на проведение секретных операций в Венесуэле с целью подрыва режима Николаса Мадуро. Об этом, в частности сообщает издание The New York Times со ссылкой на свои информированные источники.

Так, по данным издания, речь может идти в том числе о действиях с применением летальной силы в самой Венесуэле и в Карибском бассейне; неизвестно, запланированы ли конкретные операции или это опция «про запас».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, в свою очередь, публично осудил вмешательство Центрального разведывательного управления в дела латиноамериканских государств. В обращении к нации он потребовал прекратить «перевороты, устроенные ЦРУ», заявив о стремлении Каракаса к миру в регионе.

Официальный Каракас направил резкую ноту протеста в адрес Вашингтона. В заявлении венесуэльского правительства действия и высказывания президента США названы «нарушением международного права и устава ООН», подчёркнута необходимость международной реакции. Власти Венесуэлы также сообщили, что внимательно отслеживают перемещение американских сил в Карибском море и считают, что подобные маневры служат попытке легитимировать операцию по смене режима и ослаблению суверенитета страны.

По информации из коммюнике, Венесуэла представила официальную жалобу на внеочередном заседании министров иностранных дел СЕЛАК и намерена обратиться в Совет Безопасности ООН и к генеральному секретарю с требованием разъяснений и мер, препятствующих эскалации.

Ранее в сентябре США уже заявляли об уничтожении катеров у венесуэльского побережья, на которых, по Вашингтону, перевозились наркотики; американские военные, как сообщалось в журналистских расследованиях, рассматривают варианты ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы.