Трамп: ХАМАС выполнит пункт мирного плана о разоружении
Движение ХАМАС выполнит пункт о сдаче оружия, предусмотренный мирным планом по конфликту в секторе Газа, заявил президент США Дональд Трамп в кнессете.
"ХАМАС согласилось выполнить план разоружения", — сказал он.
Глава Белого дома оставил в гостевой книге парламента запись, назвав день великим. Он вновь заявил, что конфликт в секторе Газа окончен, пишет РИА Новости.
Утром движение ХАМАС передало Израилю всех заложников, оставшихся в живых, - всего 20 человек. Они провели в плену 738 дней. Тела погибших передадут позже.
Комментарии читателей Оставить комментарий
колбасит тебя не по-детски, турбодаг
премии лишить президента России?
Беспримиальный неудержим.
не наша война.
слушаю и повинуюсь, хозяин.