Трамп: ХАМАС выполнит пункт мирного плана о разоружении

12:32 13.10.2025

Движение ХАМАС выполнит пункт о сдаче оружия, предусмотренный мирным планом по конфликту в секторе Газа, заявил президент США Дональд Трамп в кнессете.

"ХАМАС согласилось выполнить план разоружения", — сказал он.

Глава Белого дома оставил в гостевой книге парламента запись, назвав день великим. Он вновь заявил, что конфликт в секторе Газа окончен, пишет РИА Новости.

Утром движение ХАМАС передало Израилю всех заложников, оставшихся в живых, - всего 20 человек. Они провели в плену 738 дней. Тела погибших передадут позже.