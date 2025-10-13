Трамп: ХАМАС выполнит пункт мирного плана о разоружении

Движение ХАМАС выполнит пункт о сдаче оружия, предусмотренный мирным планом по конфликту в секторе Газа, заявил президент США Дональд Трамп в кнессете.

"ХАМАС согласилось выполнить план разоружения", — сказал он.

Глава Белого дома оставил в гостевой книге парламента запись, назвав день великим. Он вновь заявил, что конфликт в секторе Газа окончен, пишет РИА Новости.

Утром движение ХАМАС передало Израилю всех заложников, оставшихся в живых, - всего 20 человек. Они провели в плену 738 дней. Тела погибших передадут позже.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Силуанов: повышение НДС принесет бюджету РФ в 2026 году 2,3 трлн руб.
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Курьерам-мусульманам запретили перевозить свинину и алкоголь
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Дерусификация и её плоды
© МЧС Республики Казахстан
Путин: Россия выплатит компенсации за крушение самолета AZAL
Избранное
Под одним флагом «Праздник ветра» (сингл)
Зимняя Олимпиада-72 в Саппоро - сборная СССР вне конкуренции
"Любителям кофе не читать!" или как через пару десятков лет человечество может лишиться кофе
Удивительный мир груш: интересные факты и польза
Tabasco Band «Это мой город» (интернет-сингл)
Лондон невольно окажет России огромную услугу
Елена Привалова (орган), 28 января и 3 февраля, Собор Святых Петра и Павла и Большая каменная оранжерея усадьбы Кусково
Борода Бабая «Неравный брак» (интернет-сингл)
БеZ Б feat. Потомучто «Орбита» (интернет-сингл)
Вадим Степанцов и Masta Dont «Квартирники у Перца. Том 15» (2CD)
Японцы заявили о «военном» козыре в споре за Курилы
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации