Экс-президент Франци Саркози помещен в парижскую тюрьму «Санте»

Экс-президент Франции Николя Саркози, занимавший этот пост в 2007-2012 годах, помещен в парижскую тюрьму "Санте".


Он  будет отбывать пятилетний срок в одиночной камере площадью 11 квадратных метров с одним окном и минимальным набором удобств, пишет РГ. Камера будет оборудована столом со стулом, душевой, холодильником, плитой и телевизором, но за доступ к телеканалам нужно будет платить по 14 евро в месяц. Для этого, а также для совершения других покупок для Саркози будет открыт номинальный тюремный счет. Кроме того, в камере будет телефон, по которому он сможет общаться с утвержденными администрацией контактами. Ему также разрешат готовить еду и заказывать ее из каталога.

Саркози будет иметь право на три свидания в неделю. Он также сможет дважды в день гулять "на свежем воздухе" во дворе тюрьмы, предназначенном для изолированных заключенных. Там он сможет заниматься спортом на специальных сооружениях. Его будут сопровождать три охранника при выходе и входе.

Саркози возьмет с собой две книги: "Граф Монте-Кристо" в двух томах и биографию Христа, написанную Жаном-Кристианом Птифисом. Ему разрешат иметь в камере только три книжки в мягкой обложке в неделю.

По прибытии в тюрьму бывшему президенту выдали так называемый набор новоприбывшего, включающий предметы личной гигиены, нижнее белье, простыни, одеяло, посуду, а также бумагу и письменные принадлежности.

Сам Саркози ранее говорил, что время, которое он проведет в тюрьме, он хочет потратить на написание книги. 

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.10.2025, 20:34
    Гость: Неплохо. Это почётно.

    Негр в белом порадовал взор.
    Единственный элегантный мсье в этих кадрах.

    Тюрьма Санте-для поэтов. Там сидел и Аполлинер ("прощай,девичий смех,
    Здесь умер я для всех")
    И,принимая во внимание книги,взятые Макароном, возможно этот мир ,в свой час, получит или философа,или святого.

  3. 21.10.2025, 20:26
    Гость: Старый

    Вы о чем? Один Саркози перевесил всех губеров+министров, которые сидят в РФ? Или это снова "другое"?

  4. 21.10.2025, 19:42
    Гость: Если б

    предсказывал, не получил бы черенок.Наш обналиченный ,тоже может доиграться с маразматиков Трампом

Все комментарии (16)
