Экс-президент Франци Саркози помещен в парижскую тюрьму «Санте»

15:39 21.10.2025

Экс-президент Франции Николя Саркози, занимавший этот пост в 2007-2012 годах, помещен в парижскую тюрьму "Санте".



Он будет отбывать пятилетний срок в одиночной камере площадью 11 квадратных метров с одним окном и минимальным набором удобств, пишет РГ. Камера будет оборудована столом со стулом, душевой, холодильником, плитой и телевизором, но за доступ к телеканалам нужно будет платить по 14 евро в месяц. Для этого, а также для совершения других покупок для Саркози будет открыт номинальный тюремный счет. Кроме того, в камере будет телефон, по которому он сможет общаться с утвержденными администрацией контактами. Ему также разрешат готовить еду и заказывать ее из каталога.

Саркози будет иметь право на три свидания в неделю. Он также сможет дважды в день гулять "на свежем воздухе" во дворе тюрьмы, предназначенном для изолированных заключенных. Там он сможет заниматься спортом на специальных сооружениях. Его будут сопровождать три охранника при выходе и входе.

Саркози возьмет с собой две книги: "Граф Монте-Кристо" в двух томах и биографию Христа, написанную Жаном-Кристианом Птифисом. Ему разрешат иметь в камере только три книжки в мягкой обложке в неделю.

По прибытии в тюрьму бывшему президенту выдали так называемый набор новоприбывшего, включающий предметы личной гигиены, нижнее белье, простыни, одеяло, посуду, а также бумагу и письменные принадлежности.

Сам Саркози ранее говорил, что время, которое он проведет в тюрьме, он хочет потратить на написание книги.